Actorii de la TNB protestează marți, 10 februarie, pe treptele instituției

Actorii și angajații Teatrului Național I.L. Caragiale din București protestează pe 10 februarie 2026, ora 14.30, împotriva normării timpului de muncă la 8 ore pe zi, 40 de ore pe săptămână. Protestul pașnic are loc în fața teatrului și invită participarea angajaților din alte instituții.

Zeci de actori sunt prezenți la protestul pașnic din București. Demeter Andras Istvan, ministrul Culturii, a venit la protestul de la Teatrul Național din București.

„Acum vine și spune pe Facebook că, de fapt, este un program pilot care se va testa timp de 30 de zile. În hârtiile trimise nu zice așa ceva. Eu personal și mulți dintre colegii mei consideră că domnul ministru Demeter nu este o persoană de încredere. Nu ai ce să discuți. Discuți una, scrii alta și apoi revine după o săptămână.

În legătură cu concursul de la TNB, la fel. După cum am zis, nu am mers mai departe, nu s-au dat note de trecere, vine și respinge comisiile de participare în mod stupid, aberant. Deci nu ai ce să discuți pentru că într-o zi vine și spune una și în altă zi alta”, susține actorul Mihai Călin.

Ce spun actorii care protestează la TNB

Prezentă la protestul de la TNB, Monica Davidescu i-a invitat pe jurnaliști să asiste la o ședință a actorilor din cadrul teatrului, tocmai pentru a putea vedea de ce este imposibil să completeze aceste anexe.

„Dar o să vă rog să veniți la voi la o ședință internă ca să vedeți că este imposibil de realizat aceste anexe scrise pe care ne-au fost. Care dintre măsuri afectează cel mai mult procesul creativ? Dumneavoastră sunteți acum pe teren. Unde trebuia să fiți ca jurnalist? Poate că trebuia să fiți la set. Și acum dumneavoastră faceți treabă de teren.

Așa facem și noi treabă de teren. În momentul în care mi s-a dat un personaj despre care în viața mea n-am știut nimic, m-am dus pe teren și am învățat despre asta. Și am văzut cum lucrează. Cum facem chestia asta? Cum o contorizăm? Trebuie să dau raport scris pentru fiecare zi și credeți-mă că anexa aia trebuie să fie completată și dusă directorului, iar acesta să o vadă și să o aprobe. E cam greu.

Am întrebat ce personal ne trebuie ca să le facem. Toți facem aceste anexe, 500 de oameni, 500 de declarații în fiecare zi (…) Câți oameni trebuie să angajăm ca să citească aceste declarații, să le aprobe și să le trimită mai departe la Ministerul”, a declarat Monica Davidescu, la protestul de la TNB.

Prezentă la protestul de la TNB, actrița Ilinca Goia a explicat că actorii muncesc peste 12 ore pe zi.

„Muncim cel puțin 12 ore pe zi, chiar dacă nu este tot timpul pe scenă. (…) Există o grămadă de muncă, lecturile și pregătirea tehnică. Ea nu poate fi numărată în ore”, a mai spus și Ilinca Goia, prezență la protest.

Ministrul Culturii a propus normarea programului actorilor din România

Ministerul Culturii a propus recent normarea programului artiștilor la 8 ore pe zi și 40 de ore pe săptămână, conform unor reguli ce ar urma să fie aplicate inițial doar instituțiilor din subordinea sa. Totuși, documentul a fost retras după critici, Ministerul precizând că măsura rămâne valabilă ca program-pilot, conform informațiilor publicate de Cultura la duba.

Problemele însă continuă. Al doilea document emis de Minister este considerat neclar. Pe de-o parte, instrucțiunile sunt prezentate drept îndrumări, iar în alt paragraf acestea sunt descrise ca obligatorii. Mai mult, documentul menționează că, după analizarea rezultatelor, normarea ar putea deveni obligatorie și pentru teatrele gestionate de primării.

ministrul culturii protest tnbIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 8

Măsura normării programului actorilor ar fi fost propusă de Curtea de Conturi

Această măsură are la bază o directivă a Curții de Conturi, dar a stârnit nemulțumirea actorilor de la TNB. Aceștia au fost informați despre program-pilot pe 3 februarie și consideră că reglementarea contravine naturii muncii artistice.

„Vine Curtea de Conturi și întreabă ce ați făcut (…) Ei ne cer nouă soluția”, a explicat ministrul Culturii, în timpul protestului de la Teatrul Național.

Teatrul Național din București, inaugurat în 1973, este una dintre cele mai importante instituții culturale din România, aflată sub administrarea Ministerului Culturii. Astăzi, actorii teatrului își exprimă refuzul față de normarea timpului de lucru, subliniind impactul negativ al acestei măsuri asupra procesului artistic.

Actorii protestează pe treptele de la TNB după ce ministrul le-a cerut să spună ce fac în cele 8 ore de program: „Muncim cel puțin 12 ore pe zi"

Urmărește-ne pe Google News
