Potrivit reprezentanților Primăriei Avrig, intervenția a avut loc sâmbătă, 20 iunie, după un apel la 112 care semnala prezența ursului într-o gospodărie din zonă.

„Potrivit sesizării, animalul sălbatic a pătruns în gospodărie, unde a mâncat aproximativ 20 de găini, fiind încă prezent în incinta proprietăţii la momentul intervenţiei. La faţa locului, echipa formată din reprezentanţi ai Primăriei Oraşului Avrig, ai gestionarului fondului cinegetic şi ai Poliţiei Locale Avrig a constatat că ursul nu s-a retras din gospodărie şi continua să reprezinte un pericol pentru siguranţa persoanelor şi a bunurilor”, au transmis reprezentanții administrației locale.

Echipa de intervenție a fost constituită conform prevederilor OUG nr. 81/2021 și s-a deplasat de urgență la fața locului după primirea apelului.

Autoritățile susțin că au evaluat situația și au constatat existența unui risc imediat pentru locuitorii din zonă. În aceste condiții, în conformitate cu legislația în vigoare, s-a luat decizia împușcării animalului.

„Siguranţa cetăţenilor rămâne o prioritate pentru autorităţile locale, iar toate măsurile adoptate în astfel de situaţii sunt luate cu respectarea strictă a cadrului legal şi în baza evaluării riscurilor existente la momentul intervenţiei”, a viceprimarul orașului Avrig, Ciprian Stoișor.

Recent, un urs care „a continuat să mănânce inclusiv în prezența oamenilor” a fost împușcat la Brașov.

În ultimii ani, tot mai multe localități din România s-au confruntat cu apariția urșilor în apropierea gospodăriilor, fenomen care a generat numeroase dezbateri privind gestionarea populației de animale sălbatice.

România are între 10.419 și 12.770 de urși bruni, conform celui mai amplu studiu genetic realizat vreodată asupra acestei specii la nivel mondial.

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