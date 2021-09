„Te iubesc atât de mult, tată. Odihnește-te în pace și mă bucur atât de mult că ai reușit să-mi împărtășești toate aventurile și ai reușit să realizezi atât de mult” , a scris fiul său, miercuri, pe Instagram. Cauza morții actorului nu a fost dezvăluită.

La scurt timp au apărut și alte reacții. Cynthia Nixon, care a interpretat-o ​​pe Miranda Hobbes în serie, a transmis: „Cu toții l-am iubit și am adorat să lucrăm cu el. El era nesfârșit de amuzant pe ecran și în viața reală”.

Actorul Mario Cantone, care a jucat în serialul Sex and The City rolul partenerului de viață al personajului interpretat de Willie, a scris pe Instagram că „este devastat și copleșit de tristețe”. „Ai fost un cadou de la zei”, a adăugat acesta.

I couldnt have had a more brilliant TV partner. Im devastated and just overwhelmed with Sadness. Taken away from all of us way soon. You were a gift from the gods. Rest my sweet friend. I love you. pic.twitter.com/Ia4tg1VK1Y