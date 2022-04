„Doar pentru că am tăcut, să nu vă gândiți nicio secundă că nu am făcut nimic! De la începutul războiului, alături de mama mea am ajutat activ refugiații. La graniță, dar și online, preluând mesajele a zeci de ucraineni care îmi cereau sprijinul”, a scris actrița, pe Instragram.

Olivia Dabrowski și-o închis temporar afacerea de copywriting pentru a-i ajuta pe refugiați. Ea coordonează o echipă de voluntari și se ocupă cu transportul oamenilor și găsirea de locuințe gratuite pentru ucraineni care fug de război în Polonia.

Niciunul dintre noi, voluntarii, nu vrea să primească mulțumiri. Doar ne facem treaba. Voi face tot ce pot pentru refugiați. Nu voi uita niciodată acele fețe și acei ochi care mă priveau și implorau salvarea. Niciodată nu pot fi pregătit pentru așa ceva… Acrița poloneză Olivia Dabrowski:

Actrița a deschis un cont pentru ajutorarea refugiaților. În plus, ea spune a strâns din donații 50 de truse de prim-ajutor care vor fi trimise soldaților ucraineni.

În „Lista lui Schindler” (1993), filmul regizat de Steven Spielberg, Olivia, trei ani la acea dată, a jucat rolul unei fetițe care ajută la salvarea vieților a peste 1.000 de evrei trimiși în lagărele de concentrare naziste. Filmul a câștigat șapte premii Oscar, tot atâtea premii BAFTA, trei Globuri de Aur și un premiu Grammy.

GSP.RO Și-a pus o fustiță scurtă și s-a dus să-și surprindă soțul la hotel!Când a ajuns, a trăit un șoc. Pe cine-a găsit acolo

Playtech.ro Andreea Esca, despre plecarea de la Știrile PRO TV: „Locul e liber pentru orice candidat”

Observatornews.ro Tată omorât în bătaie pe o stradă din Târgu-Mureș. Tânărul a fost lovit cu bestialitate, într-o parcare: "Încă o dată i-a dat. S-a ridicat..."

HOROSCOP Horoscop 9 aprilie 2022. Capricornii au ceva de învățat în legătură cu certurile din familie, ceva ce numai ei pot înțelege

Știrileprotv.ro Liderii UE, la locul masacrului din Bucea, echipați cu veste antiglonț. Ce a transmis Putin

Orangesport.ro Marcel Puşcaş, despre incidentele de la finalul meciului cu Dinamo: ”Aţi văzut şi voi arbitrajul”

PUBLICITATE RUXX: ce se întâmplă când vine viața peste tine