Potrivit unei note interne a FBI din octombrie 2020, o femeie ar fi susținut că a fost agresată sexual de Trump și Jeffrey Epstein în anii 90. Informațiile provin dintr-un apel anonim primit de FBI.

Bărbatul care a contactat autoritățile a declarat că în anii 90 a reluat legătura cu o cunoștință mai veche, cu care avea un copil. Aceasta i-ar fi mărturisit că a fost invitată împreună cu fiicele sale într-un hotel de lux, unde l-a întâlnit pe Donald Trump.

Ulterior, femeia ar fi afirmat: „Donald J. Trump m-a violat împreună cu Jeffrey Epstein”. Ea a mai adăugat: „O fată cu un nume ciudat m-a dus la un hotel sau la un imobil de lux. Așa s-a întâmplat”.

În plus, bărbatul a relatat o întâlnire avută cu Trump în 1995, când l-a transportat cu limuzina la aeroportul din Dallas. În timpul călătoriei, Trump ar fi menționat numele „Jeffrey” și ar fi făcut referire la „abuzarea unei fete” într-o conversație telefonică.

Potrivit raportului FBI, povestindu-i femeii despre acest incident, aceasta ar fi devenit „brusc glacială” și ar fi făcut mărturisirile despre presupusa agresiune.

La scurt timp, femeia i-ar fi spus bărbatului că a depus plângere la poliție. Două săptămâni mai târziu, ea a fost găsită moartă în Kiefer, Oklahoma. Corpul ei prezenta urme de violență, fiind descoperit cu „capul spulberat”.

Denunțătorul a susținut că polițiștii prezenți la fața locului nu au considerat cazul o sinucidere, însă autoritățile l-au clasificat astfel.

În 2020, bărbatul ar fi publicat pe Facebook un mesaj despre aceste evenimente, după care a primit un apel în care cineva l-a avertizat că și-a pus familia în pericol. FBI însă s-a limitat la documentarea apelului, fără a verifica sau a evalua informațiile primite.

Numele femeii şi al celorlalte persoane implicate sunt acoperite în documentele făcute publice, iar dosarul poate fi consultat aici.

Conform Departamentului de Justiție (DOJ) al SUA, dosarele Epstein includ numeroase acuzații considerate false și de natură senzaționalistă. Acuzațiile împotriva lui Donald Trump sunt descrise, de asemenea, drept nefondate și lipsite de veridicitate, susține DOJ.

Recent, Departamentul de Justiție al SUA a precizat că a repus în baza de date online o fotografie conţinând o imagine a preşedintelui Donald Trump legată de cazul Epstein, după ce aceasta fusese temporar eliminată.

Jeffrey Epstein a fost extrem de bogat, dar sursa exactă a averii sale și modul în care a fost acumulată rămân învăluite în mister.

Jeffrey Epstein a fost acuzat de trafic sexual în 2019 de procurorii federali din New York, dar s-a sinucis în închisoare, înainte de proces.

Documentele făcute publice până acum reprezintă doar o mică parte din milioanele de pagini aflate în arhivele Departamentului de Justiție.