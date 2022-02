Adda, noi dezvăluiri despre starea ei de sănătate: „Am avut zile mai bune. Nu îmi mai simt partea stângă din față și piciorul stâng”

Adda a anunțat prin intermediul unei postări pe Facebook că a fost diagnosticată greșit. Mai bine de un an s-a crezut că are o afecțiune a pielii, că are toleranță la histamină, însă diagnosticul e altul. Adda a dezvăluit că suferă de Borelioza și Bartonella, două afecțiuni care pot fi transmise de țânțari, căpușe, ploșnițe sau alte animale, spune ea.

Artista are acum grijă la alimentație, bea mai multe lichide și ia pastile, suplimentele alimentare recomandate de medici. Din păcate, starea ei nu e tocmai bună, dar e optimistă, știe că vor urma vremuri mai bune.

„Mă simt binecuvântată că am aflat. Mă simt iubită așa cum nu s-a mai întâmplat până acum. Și pentru asta vă mulțumesc că sunteți aici. Sunt ok. Am avut zile mai bune. Nu îmi mai simt partea stângă din față și piciorul stâng. Mi se zbat mușchii și îmi e rău. Dar e un semn bun.

Nu îi place lui Gogutz (n.r. – boala ei) că beau peste 3 litri de lichide pe zi. Nu îi place ce mănânc și nici ce suplimente iau. Așa că moare ușor. Când încep medicamentele o să plângă după mă-sa. Promit!”, a scris Adda pe Instagram.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Totodată, cântăreața s-a pozat și cu cutiile cu pastile, le-a arătat fanilor cum se tratează.

Adda a mărturisit pe rețelele de socializare că se va retrage din spațiul public pentru începerea tratamentului, care este unul agresiv și de lungă durată.

„La începerea tratamentului, mă voi retrage o perioadă din spațiul public – emisiuni și apariții, pentru că prima tură e cea mai grea. Voi rămâne aici, pe online și vă voi ține la curent când pot și cât pot. Vă voi lăsa și albumul. Se va lansa chiar de ziua mea, pe 3 martie”, a scris Adda pe rețelele de socializare.

GSP.RO Și-a pus o fustiță scurtă și s-a dus să-și surprindă soțul fotbalist la hotel. Șocul de care a avut parte. Pe cine a găsit acolo

Playtech.ro Planta care se ‘roagă’ pentru casa ta. Trebuie neapărat să o ai în apartament, totul se va schimba

Observatornews.ro Bărbat de 44 de ani, dezmembrat și ascuns în dulap de parteneră. Femeia a acoperit mirosul și sângele cu nisip pentru pisici

HOROSCOP Horoscop 20 februarie 2022. Berbecii ar putea să face ca ziua de astăzi să corespundă dorinței lor profunde de liniște

Știrileprotv.ro Țara din Europa care rămâne fără locuitori. „Mai bine sclav afară pe 2.000 de euro decât acasă pe 300”

Telekomsport România, făcută de râs în presa din Noua Zeelandă! Străinii au venit să muncească la Constanţa, dar n-au mai trăit aşa ceva: "Îşi sunau mamele şi taţii"

PUBLICITATE “Are You Ready for Love” by Irina Cristescu, la Palatul Parlamentului