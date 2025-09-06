Sicriul lui Giorgio Armani, expus într-un cadru minimalist

Sicriul din lemn al lui Armani a fost expus public la Teatro Armani, sediul minimalist, dar luxos al companiei sale din Milano. Oamenii au așteptat la coadă pentru a-și lua rămas-bun de la creatorul de modă care a revoluționat industria.

Încăperea în care a fost expus sicriul era întunecată, luminată doar de lumânări de hârtie și o imagine mare a designerului pe un ecran.

Primii care au intrat să-și ia rămas-bun au fost angajații Grupului Armani, îmbrăcați în negru și purtând ochelari de soare. Silvia Albonetti, o vânzătoare Emporio Armani, a declarat pentru AFP: „E atât de emoționant. A fost un om incredibil… uneori dur, dar uman”.

Mii de oameni au stat la coadă, lângă sediul Armani din Milano, pentru a-și lua adio de la legendarul designer italian Giorgio Armani. Sursa foto: AFP.

O carieră remarcabilă

Giorgio Armani a murit joi, după luni bune în care sănătatea sa a fost fragilă. De-a lungul carierei sale remarcabile, el a păstrat controlul total asupra companiei sale, care s-a extins de la modă la hoteluri de lux, cosmetice, accesorii și design interior.

La momentul morții, Armani era unul dintre cei mai bogați oameni din lume, cu o avere estimată la 11,8 miliarde de dolari, potrivit revistei Forbes.

Pietro Angeleri, un student la modă în vârstă de 20 de ani, a declarat pentru AFP: „Fiecare prezentare de modă era pură magie. Nimeni nu a reușit să pună în valoare femeile așa cum a făcut-o el. Va fi mult regretat”.

Problemele de sănătate ale lui Giorgio Armani

Deși compania nu a dezvăluit cauza morții lui Armani, ziarul italian Corriere della Sera a raportat că designerul suferea de insuficiență hepatică. El fusese spitalizat în iunie la Milano cu bronhopneumonie virală, care l-a slăbit considerabil.

Armani și-a anulat prezentarea de modă pentru bărbați de la Milano la începutul acestui an din motive de sănătate și a lipsit și de la prezentarea Armani Prive de la Paris la recomandarea medicilor.

Un ultim proiect

În ciuda problemelor de sănătate, Armani a continuat să lucreze aproape până la final. El finaliza ținutele pentru prezentarea care urma să celebreze 50 de ani de activitate la Săptămâna Modei de la Milano de la sfârșitul acestei luni – care va fi acum omagiul său final.

Un viitor incert pentru Armani

Armani nu a avut copii, iar moartea sa ridică semne de întrebare cu privire la viitorul imperiului său. Nepoatele sale, Roberta și Silvana Armani, lucrează pentru grup, în timp ce nepotul său Andrea Camerana este membru în consiliul de administrație.

Pantaleo Dell’Orco, cu care Armani a avut o relație foarte apropiată de mulți ani, conduce biroul de stil pentru bărbați și a făcut reverențele în locul lui Armani la prezentările de modă din acest an. În declarația lor care marchează decesul designerului, familia și angajații săi s-au angajat „să protejeze ceea ce a construit și să ducă mai departe compania în memoria sa”.

Vizitarea publică va dura toată ziua de sâmbătă și duminică la Teatro, o fostă fabrică de ciocolată Nestle transformată la cererea lui Armani în 2001 în sediul companiei și locul unde își prezenta creațiile.

Milano, orașul care l-a adoptat ca pe unul de-al său, a declarat ziua înmormântării sale zi de doliu, deși ceremonia în sine va fi strict privată.

