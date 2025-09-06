Sicriul lui Giorgio Armani, expus într-un cadru minimalist

Sicriul din lemn al lui Armani a fost expus public la Teatro Armani, sediul minimalist, dar luxos al companiei sale din Milano. Oamenii au așteptat la coadă pentru a-și lua rămas-bun de la creatorul de modă care a revoluționat industria.

Încăperea în care a fost expus sicriul era întunecată, luminată doar de lumânări de hârtie și o imagine mare a designerului pe un ecran.

Primii care au intrat să-și ia rămas-bun au fost angajații Grupului Armani, îmbrăcați în negru și purtând ochelari de soare. Silvia Albonetti, o vânzătoare Emporio Armani, a declarat pentru AFP: „E atât de emoționant. A fost un om incredibil… uneori dur, dar uman”.

Oameni care stau la coadă, pe o stradă din Milano, lângă o clădire cu geamuri uriașe, mulți dintre ei cu ochelari de soare la ochi, pentru a-și lua adio de la Giorgio Armani
Mii de oameni au stat la coadă, lângă sediul Armani din Milano, pentru a-și lua adio de la legendarul designer italian Giorgio Armani. Sursa foto: AFP.

O carieră remarcabilă

Giorgio Armani a murit joi, după luni bune în care sănătatea sa a fost fragilă. De-a lungul carierei sale remarcabile, el a păstrat controlul total asupra companiei sale, care s-a extins de la modă la hoteluri de lux, cosmetice, accesorii și design interior.

Afaceristul Dragoș Anastasiu reprezintă Universitatea Babeș-Bolyai într-o organizație europeană pentru excelență în educație
Recomandări
Afaceristul Dragoș Anastasiu reprezintă Universitatea Babeș-Bolyai într-o organizație europeană pentru excelență în educație

La momentul morții, Armani era unul dintre cei mai bogați oameni din lume, cu o avere estimată la 11,8 miliarde de dolari, potrivit revistei Forbes.

Pietro Angeleri, un student la modă în vârstă de 20 de ani, a declarat pentru AFP: „Fiecare prezentare de modă era pură magie. Nimeni nu a reușit să pună în valoare femeile așa cum a făcut-o el. Va fi mult regretat”.

Problemele de sănătate ale lui Giorgio Armani

Deși compania nu a dezvăluit cauza morții lui Armani, ziarul italian Corriere della Sera a raportat că designerul suferea de insuficiență hepatică. El fusese spitalizat în iunie la Milano cu bronhopneumonie virală, care l-a slăbit considerabil.

Armani și-a anulat prezentarea de modă pentru bărbați de la Milano la începutul acestui an din motive de sănătate și a lipsit și de la prezentarea Armani Prive de la Paris la recomandarea medicilor.

Un ultim proiect

În ciuda problemelor de sănătate, Armani a continuat să lucreze aproape până la final. El finaliza ținutele pentru prezentarea care urma să celebreze 50 de ani de activitate la Săptămâna Modei de la Milano de la sfârșitul acestei luni – care va fi acum omagiul său final.

Un viitor incert pentru Armani

Armani nu a avut copii, iar moartea sa ridică semne de întrebare cu privire la viitorul imperiului său. Nepoatele sale, Roberta și Silvana Armani, lucrează pentru grup, în timp ce nepotul său Andrea Camerana este membru în consiliul de administrație.

Ce spune ASF despre Axeria, compania de asigurări acuzată de service-uri că nu plătește facturile la fel ca Euroins. Salarii „obscene” în instituție
Recomandări
Ce spune ASF despre Axeria, compania de asigurări acuzată de service-uri că nu plătește facturile la fel ca Euroins. Salarii „obscene” în instituție

Pantaleo Dell’Orco, cu care Armani a avut o relație foarte apropiată de mulți ani, conduce biroul de stil pentru bărbați și a făcut reverențele în locul lui Armani la prezentările de modă din acest an. În declarația lor care marchează decesul designerului, familia și angajații săi s-au angajat „să protejeze ceea ce a construit și să ducă mai departe compania în memoria sa”.

Vizitarea publică va dura toată ziua de sâmbătă și duminică la Teatro, o fostă fabrică de ciocolată Nestle transformată la cererea lui Armani în 2001 în sediul companiei și locul unde își prezenta creațiile.

Milano, orașul care l-a adoptat ca pe unul de-al său, a declarat ziua înmormântării sale zi de doliu, deși ceremonia în sine va fi strict privată.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Neașteptat cine este bărbatul care e alături de Mihaelei Rădulescu, după moartea lui Felix Baumgartner. Toți au rămas înmărmuriți când au aflat că e el: „Greu de explicat...”
Viva.ro
Neașteptat cine este bărbatul care e alături de Mihaelei Rădulescu, după moartea lui Felix Baumgartner. Toți au rămas înmărmuriți când au aflat că e el: „Greu de explicat...”
Ce s-a întâmplat cu părinții Alexandrei Măceșanu, după moartea fiicei lor. La 6 ani de la tragedia din Caracal, ies la iveală detalii cumplit de dureroase despre drama familiei adolescentei. „S-a întâmplat anul trecut”
Unica.ro
Ce s-a întâmplat cu părinții Alexandrei Măceșanu, după moartea fiicei lor. La 6 ani de la tragedia din Caracal, ies la iveală detalii cumplit de dureroase despre drama familiei adolescentei. „S-a întâmplat anul trecut”
Francesca și Cristian de la Insula iubirii, primele dezvăluiri despre participarea la emisiune. Cum s-a schimbat relația lor: „Ceea ce părea doar o glumă...”
Elle.ro
Francesca și Cristian de la Insula iubirii, primele dezvăluiri despre participarea la emisiune. Cum s-a schimbat relația lor: „Ceea ce părea doar o glumă...”
gsp
Pus pe liber de Hagi de la Farul, divorțează după 3 luni de la căsătorie!
GSP.RO
Pus pe liber de Hagi de la Farul, divorțează după 3 luni de la căsătorie!
Cui îi revine averea uluitoare lăsată în urmă de Giorgio Armani » El nu a fost căsătorit și nu are copii
GSP.RO
Cui îi revine averea uluitoare lăsată în urmă de Giorgio Armani » El nu a fost căsătorit și nu are copii
Parteneri
Legendarul actor Eric Roberts, fratele Juliei Roberts, în România! Ce l-a impresionat enorm aici și în ce magazin a ținut morțiș să intre. S-a dus glonț spre raionul de dulciuri, ce a zis intră în istorie!
Libertateapentrufemei.ro
Legendarul actor Eric Roberts, fratele Juliei Roberts, în România! Ce l-a impresionat enorm aici și în ce magazin a ținut morțiș să intre. S-a dus glonț spre raionul de dulciuri, ce a zis intră în istorie!
Cel mai PARȘIV bărbat din zodiac. Te minte fără remușcări, dispare și apare în viața ta când are el chef. FUGI de el dacă poți!
Avantaje.ro
Cel mai PARȘIV bărbat din zodiac. Te minte fără remușcări, dispare și apare în viața ta când are el chef. FUGI de el dacă poți!
Cum arată vila de lux a Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan: mobilier scump și un pat care valorează cât o mașină
Tvmania.ro
Cum arată vila de lux a Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan: mobilier scump și un pat care valorează cât o mașină

Alte știri

Milioane de români, obligați să plătească pentru cartea electronică de identitate din cauza „reformei cu toporul” a Guvernului Bolojan, acuză PSD
Știri România 09:57
Milioane de români, obligați să plătească pentru cartea electronică de identitate din cauza „reformei cu toporul” a Guvernului Bolojan, acuză PSD
Marian Vanghelie, motivul scandalului cu Oana Mizil: „E complicat, delicat și penibil”. Fosta parteneră a politicianului a obținut ordin de protecție
Știri România 09:02
Marian Vanghelie, motivul scandalului cu Oana Mizil: „E complicat, delicat și penibil”. Fosta parteneră a politicianului a obținut ordin de protecție
Parteneri
Capcana unei vacanțe în Egipt despre care agențiile nu vorbesc: „marea poate fi impracticabilă ore întregi”
Adevarul.ro
Capcana unei vacanțe în Egipt despre care agențiile nu vorbesc: „marea poate fi impracticabilă ore întregi”
Ce meserie are, de fapt, Teodora Stoica. Domeniul la care puțină lume s-ar fi gândit
Fanatik.ro
Ce meserie are, de fapt, Teodora Stoica. Domeniul la care puțină lume s-ar fi gândit
Cele mai bune cărți despre bani pentru adolescenți
Financiarul.ro
Cele mai bune cărți despre bani pentru adolescenți

Monden

Viorica Dăncilă, Raluca Turcan și Lavinia Șandru au acceptat provocarea venită din partea lui Cătălin Măruță. Ce se va întâmpla zilele următoare la Pro TV
Stiri Mondene 12:49
Viorica Dăncilă, Raluca Turcan și Lavinia Șandru au acceptat provocarea venită din partea lui Cătălin Măruță. Ce se va întâmpla zilele următoare la Pro TV
Prima imagine cu Claudia Pătrășcanu și iubitul ei. Mesajul emoționant transmis de artistă: „El ne poartă de grijă, cu răbdare și respect”
Stiri Mondene 12:08
Prima imagine cu Claudia Pătrășcanu și iubitul ei. Mesajul emoționant transmis de artistă: „El ne poartă de grijă, cu răbdare și respect”
Parteneri
SURPRIZĂ la PRO TV! Celebra prezentatoare a devenit mamă și a dezvăluit primele imagini cu băiețelul ei: „Momente și emoții incredibile”
Elle.ro
SURPRIZĂ la PRO TV! Celebra prezentatoare a devenit mamă și a dezvăluit primele imagini cu băiețelul ei: „Momente și emoții incredibile”
Ar putea fi cea mai dură lovitură pentru români din ultimii ani. „Caut să fiu cât se poate de corect cu România”, a spus Ilie Bolojan, înainte de a face anunțul care a dat fiori reci tuturor
Unica.ro
Ar putea fi cea mai dură lovitură pentru români din ultimii ani. „Caut să fiu cât se poate de corect cu România”, a spus Ilie Bolojan, înainte de a face anunțul care a dat fiori reci tuturor
O femeie a adoptat un băiețel orfan, care dormea pe străzi. Uimitor ce s-a întâmplat după 14 ani, când a apărut mama biologică
Viva.ro
O femeie a adoptat un băiețel orfan, care dormea pe străzi. Uimitor ce s-a întâmplat după 14 ani, când a apărut mama biologică
Parteneri
Cabiria, fiica marii actrițe Maia Morgenstern, trăiește o poveste de iubire cu un actor român celebru. Diferența dintre ei? 37 de ani! Cine este tatăl copilului ei
TVMania.ro
Cabiria, fiica marii actrițe Maia Morgenstern, trăiește o poveste de iubire cu un actor român celebru. Diferența dintre ei? 37 de ani! Cine este tatăl copilului ei
Și-a cumpărat o casă, iar iubitul de 11 ani îi plătește chirie, deși locuiesc împreună: "Oamenii sunt șocați"
ObservatorNews.ro
Și-a cumpărat o casă, iar iubitul de 11 ani îi plătește chirie, deși locuiesc împreună: "Oamenii sunt șocați"
Parteneri
„Colosseumul” României e gata în proporție de 70%: „Va arăta fantastic!” » Proiectul a scăpat de tăierea fondurilor guvernamentale
GSP.ro
„Colosseumul” României e gata în proporție de 70%: „Va arăta fantastic!” » Proiectul a scăpat de tăierea fondurilor guvernamentale
"E diferit de ce credeam". Ce i-a atras atenția selecționerului Canadei imediat ce a aterizat la București
GSP.ro
"E diferit de ce credeam". Ce i-a atras atenția selecționerului Canadei imediat ce a aterizat la București
Parteneri
Accident grav în Iași: căruță lovită de autoutilitară. Doi oameni au murit
Mediafax.ro
Accident grav în Iași: căruță lovită de autoutilitară. Doi oameni au murit
VIDEO Femeia călcată cu mașina de amant s-a stins la spital. Victima a fost și bătută cu cruzime de individul care a încercat ulterior să-și ia viața
StirileKanalD.ro
VIDEO Femeia călcată cu mașina de amant s-a stins la spital. Victima a fost și bătută cu cruzime de individul care a încercat ulterior să-și ia viața
Doliu în lumea boxului! A murit Joe Bugner, fostul campion la categoria grea. Și-a dat ultima suflare la 75 de ani, la azil
Wowbiz.ro
Doliu în lumea boxului! A murit Joe Bugner, fostul campion la categoria grea. Și-a dat ultima suflare la 75 de ani, la azil
Promo
Ameliorează durerea rapid in caz de entorsă
Advertorial
Ameliorează durerea rapid in caz de entorsă
Protejează-ți spatele cu aceste obiceiuri simple
Advertorial
Protejează-ți spatele cu aceste obiceiuri simple
Parteneri
Un nepalez a fost găsit în stare de inconștiență la marginea unui drum din Vaslui! Străinul a fost salvat la timp de un jandarm aflat în timpul liber
Wowbiz.ro
Un nepalez a fost găsit în stare de inconștiență la marginea unui drum din Vaslui! Străinul a fost salvat la timp de un jandarm aflat în timpul liber
Cine sunt soții care și-au pus capăt zilelor împreună. S-au aruncat în gol de la etajul trei
StirileKanalD.ro
Cine sunt soții care și-au pus capăt zilelor împreună. S-au aruncat în gol de la etajul trei
La ce sumă a ajuns pensia minimă în România, în august 2025
KanalD.ro
La ce sumă a ajuns pensia minimă în România, în august 2025

Politic

Cine este Crinel Nicu Grosu, noul șef al Corpului de Control al lui Ilie Bolojan. A lucrat la DGA, în MAI. Nu există poze cu el
Politică 05 sept.
Cine este Crinel Nicu Grosu, noul șef al Corpului de Control al lui Ilie Bolojan. A lucrat la DGA, în MAI. Nu există poze cu el
Adrian Năstase, promovat la Beijing de Ministerul Afacerilor Externe, când era condus de Bogdan Aurescu 
Exclusiv
Politică 05 sept.
Adrian Năstase, promovat la Beijing de Ministerul Afacerilor Externe, când era condus de Bogdan Aurescu 
Parteneri
Parcare cu surprize, în București – tarife pestrițe, la pixul primarilor. Cât te costă, unde și de ce
Spotmedia.ro
Parcare cu surprize, în București – tarife pestrițe, la pixul primarilor. Cât te costă, unde și de ce
Ce nume are, de fapt, Ion Țiriac în buletin. Milionarul român a încercat să-l schimbe, dar n-a reușit
Fanatik.ro
Ce nume are, de fapt, Ion Țiriac în buletin. Milionarul român a încercat să-l schimbe, dar n-a reușit
O premieră medicală care poate salva vieți: Plămân de porc funcțional la om timp de 9 zile
Spotmedia.ro
O premieră medicală care poate salva vieți: Plămân de porc funcțional la om timp de 9 zile