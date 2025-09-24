Cuprins:
Tânărul furase o „fatbike”
Incidentul a șocat comunitatea locală. Conform sursei citate, băiatul a furat o „fatbike” – o bicicletă cu pneuri mari, amenințând proprietarul cu o armă. Alți doi adolescenți de aceeași vârstă au fost arestați în legătură cu furtul.
Suspectul s-a refugiat în restaurant
După sosirea poliției, suspectul s-a refugiat în restaurantul McDonald’s. Un purtător de cuvânt al poliției a declarat că băiatul „a agitat din nou arma” înăuntru.
În ciuda avertismentelor, adolescentul a încercat să fugă. Urmărirea s-a încheiat pe terasa restaurantului, unde un polițist a tras asupra lui.
Reacții și consecințe
Martorii au fost profund afectați de incident. Purtătorul de cuvânt al poliției a recunoscut: „Sunt conștient că acest incident i-a marcat profund pe martori. Acest lucru poate fi extrem de șocant și îngrozitor pentru copii”.
„Am văzut sânge peste tot. Poliția a încercat să comprime rănile, dar el nu a supraviețuit”, au relatat doi martori.
Restaurantul va rămâne închis până la finalizarea anchetei. Arma folosită de adolescent s-a dovedit a fi reală.
Impact în comunitate
Tragedia a afectat profund comunitatea locală. La liceul din Gouda, orașul de origine al victimei, profesorii nu au participat la un omagiu adus elevului lor.
Un memorial va fi ridicat la școală. În fața restaurantului, numeroase buchete de flori au fost depuse în memoria adolescentului.
demostene1 24.09.2025, 12:40
Interesant că nu avem poze cu suspectul de furt
