„Dintr-odată, flăcările s-au ridicat la câțiva metri deasupra capului său”, povestește o persoană care se afla în apropiere. Un băiat de 16 ani a fost arestat și plasat într-un centru de detenție în acest caz.

Martor al tragediei: La început, am crezut că sunt focuri de artificii

Tragedia a avut loc vineri seara, puțin înainte de ora 19:00, când mai mulți locuitori din zonă au observat o agitație neobișnuită între complexul rezidențial Porte de Paris și cheiul Biestebroeck, de-a lungul canalului Bruxelles-Charleroi, în Anderlecht.

Un grup de tineri se adunase acolo. S-au auzit strigăte și câteva îmbrânceli, apoi mai multe explozii. „La început am crezut că sunt focuri de artificii. Dar, dintr-odată, am văzut flăcări”, a spus un localnic.

În acel moment, nimeni nu și-a dat cu adevărat seama ce se întâmplă. La cafeneaua Le Gentleman, aflată în apropierea locului incidentului, câțiva locuitori ai cartierului beau ceva vineri seara.

Alt martor: O clipă am crezut că băiatul ținea o torță, dar, de fapt, el ardea

„Am văzut un grup de tineri. Era mult zgomot, așa că am ieșit să vedem ce se întâmplă. Băiatul acela – spun clar «băiat», pentru că era doar un copil – alerga în toate direcțiile, țipând. A fost îngrozitor. Mi s-a făcut rău. N-am mai văzut niciodată așa ceva”, povestește Thierry.

Un alt martor al tragediei din Belgia descrie rapiditatea cu care situația a degenerat.

„La început a fost doar o mică lumină. Apoi, dintr-odată, flăcările au țâșnit la câțiva metri deasupra capului său. Cel puțin trei metri. Pentru o clipă am crezut că băiatul ținea o torță, dar, de fapt, el ardea. Hainele îi erau în flăcări și încerca să le smulgă”.

Tânărul a sărit în apă, are arsuri pe o treime din corp

Băiatul a început apoi să alerge spre canal. În acel moment, flăcările se vedeau de la câteva zeci de metri distanță. „Faptul că a mai avut acest reflex este incredibil”, spune martorul.

Distanța dintre chei și apă este relativ mică în acel loc, ceea ce i-a permis adolescentului să sară ușor în canal. Martorii, apoi echipele de intervenție au încercat să-l scoată din apă cât mai repede posibil.

Ulterior s-a stabilit că adolescentul, în vârstă de 15 ani, fusese stropit cu un lichid inflamabil. „A suferit arsuri grave”, a confirmat Mélanie Geeraerts, purtătoarea de cuvânt a Parchetului din Halle-Vilvorde.

Picioarele îi erau afectate în mod deosebit. El a fost transferat la centrul pentru mari arși al spitalului militar din Neder-over-Heembeek, unde se află în continuare sub îngrijire. Starea sa a fost inițial îngrijorătoare, dar în prezent este stabilă. Se estimează că aproximativ o treime din suprafața corpului i-a fost arsă.

Un minor de 16 ani, arestat

Circumstanțele exacte ale incidentului rămân neclare în acest stadiu. Ancheta, desfășurată de zona de poliție Bruxelles-Sud, urmărește să stabilească, printre altele, motivul autorului sau al făptașilor. Toate pistele sunt analizate.

Un tânăr de 16 ani, originar din regiunea Dendermonde, a fost reținut. El a fost plasat în centrul De Grubbe prin decizia judecătorului de la tribunalul pentru minori, a confirmat Parchetul din Flandra Orientală.

Parchetul din Halle–Vilvorde vorbește despre posibila implicare a mai multor minori. Sunt menționați și alți doi suspecți, deși rolul lor exact rămâne de stabilit.

Sâmbătă, alte trei persoane au fost inițial reținute de poliția din zona Bruxelles-Sud, însă s-a constatat că nu aveau nicio legătură cu incidentul și au fost ulterior eliberate.

Un cartier liniștit, dar frecventat de traficanți de droguri

Victima este un băiat de 15 ani din Anderlecht. Incidentul a avut loc într-o zonă pe care locuitorii o descriu drept relativ liniștită, înconjurată de mai multe blocuri de locuințe.

Cu toate acestea, localnicii atrag atenția asupra unei probleme persistente de securitate în cartier. „De ceva timp se vând droguri aici. Seara, mașini și scutere se opresc constant în zona podului, puțin mai încolo. Uneori e ca un drive-in”, explică o femeie.

Potrivit locuitorilor, poliția a intervenit ferm în trecut, însă atenția s-a mutat ulterior către alte cartiere.

Deocamdată nu se știe dacă violențele de vineri seara au legătură cu traficul de droguri. „Nu am mai văzut niciodată o asemenea violență aici”, afirmă oamenii din zonă.

Poliția s-a întors la locul tragediei sâmbătă dimineața. Parchetul subliniază că, pentru moment, toate ipotezele rămân deschise.

