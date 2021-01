VIDEO / Tânăr român găsit inconștient într-un Mercedes înfipt sub un TIR, în Austria: „Mai e cineva înăuntru”

Marți de dimineață, în jurul orei 7.15, un Mercedes condus de un tânăr moldovean de 18 ani a intrat cu viteză, din spate, sub semiremorca unui TIR condus de un șofer bulgar de 46 de ani, pe autostrada Innkreis, A8, din Austria. Mașina s-a blocat sub camion, care a mai mers așa încă 200 de metri.

Autostrada a fost blocată mai mult de o oră. Foto: Matthias Lauber

În dreapta șoferului Mercedesului călătorea un român de 18 ani, cei doi fiind rezidenți în Franța. Impactul cu camionul s-a produs în dreptul românului, care a rămas încarcerat între fiare.

Salvat de Alex și de Tamara

Doi tineri polițiști austrieci care erau în patrulare și se îndreptau spre secția unde lucrează au fost primii care au oprit lângă locul accidentului.

Alex și Tamara, amândoi de 22 de ani, sunt polițiștii care au acordat primul ajutor victimelor accidentului. Tânărul a povestit sursei citate momentele trăite pe autostradă: „Eram în serviciul de patrulare când am descoperit locul accidentului, nesecurizat, la scurt timp după ora 7.

Impactul a fost teribil. Foto: Matthias Lauber

Oamenii erau afară, unul a spus că era mai era cineva în mașină, și că este viu. Am solicitat ajutor, dar când am văzut cât de grav a fost rănit pasagerul, am sunat imediat la medicul de urgență. Bărbatul era blocat, inconștient și nu avea puls. Am știut în acel moment că trebuie să salvăm imediat persoana rănită”.

Mașina din care a fost scos românul a fost distrusă. Foto: Matthias Lauber

Mașina era plină de lucruri, partea pasagerului fiind total distrusă. Și airbag-urile nu se declanșaseră, deci exista riscul să explodeze brusc. Ne-am asumat riscul și, împreună cu colega mea, am reușit să creăm atât de mult spațiu în mașină încât să-l putem scoate pe bărbatul rănit – pe care l-am dezlegat cumva și l-am eliberat din centură – prin plafonul distrus de deasupra locului șoferului.

Alex W., polițistul care l-a salvat pe român

Din fericire pentru român, chiar când era scos din mașina făcută praf au sosit la locul accidentului paramedicii și ambulanța, astfel că a fost pus direct pe targă și preluat de aceștia. A fost și momentul în care salvatorii au reușit să îi readucă și pulsul.

200 de metri a mai mers TIR-ul cu Mercedesul sub el. Foto: Matthias Lauber

Cei doi răniți au fost apoi transportați la spitalul din Ried și la Clinica Wels. Două brigăzi de pompieri, o ambulanță și un medic de urgență, precum și poliția de pe autostradă au acționat la locul accidentului.

