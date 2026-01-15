Proteste împotriva „Legii Vexler” și a Guvernului Bolojan

Protestele din Capitală au fost marcate de o mișcare a manifestanților între Piața Universității și Piața Victoriei, unde mii de oameni s-au regrupat, transformând două manifestații distincte într-un front comun de nemulțumire față de Legea Vexler și Guvernul Bolojan. Manifestanții au strigat „Georgescu președinte” și „Bolojan, nu uita/ România nu-i a ta!”.

Un protest împotriva „Legii Vexler”, organizat de Acțiunea Conservatoare, partidul lui Claudiu Târziu, a avut loc joi seară în Piața Universității din Capitală, fiind susținut și de membrii AUR. De asemenea, partidul condus de George Simion a organizat un protest și în Piața Victoriei împotriva Guvernului Bolojan.

Au existat și conflicte cu forțele de ordine. „În jurul orei 20:45, unii dintre manifestanţii din Piaţa Victoriei au aruncat cu recipiente din plastic şi bulgări de zăpadă în direcţia forţelor de ordine. Totodată, aceştia au aruncat în direcţia jandarmilor şi două panouri metalice”, au transmis reprezentanţii Jandarmeriei Bucureşti.

Mesaje cu „Marș la Moscova”, proiectate pe clădiri în timpul protestelor

În timpul protestelor și-a făcut apariția și Adrian Băzăvan, care a fost agresat de susținătorii lui Călin Georgescu la mitingul de 1 Decembrie de la Alba Iulia, când i-a strigat fostului candidat la prezidențiale „Marș la Moscova!”.

Adrian Băzăvan a ajuns, joi seară, în zona protestelor pe motocicletă. Într-un videoclip postat pe internet de grupul civic „Lupii Tricolori”, se observă cum acesta a oprit de cealaltă parte a străzii față de manifestanți și a proiectat celebrul său mesaj pe o clădire.

Gestul său a stârnit furia protestatarilor, care au fost opriți la timp de jandarmi. În același timp, aceștia i-au cerut lui Adrian Băzăvan să părăsească zona.

Mesajul transmis de „Lupii Tricolori”

Clipul a fost distribuit pe rețelele de socializare alături de un mesaj.

„Pentru că trompetele rusiei și extremiștii nepatrioții au încercat astăzi să ne confiște simbolurile naționale (Mihai Eminescu, Ziua Culturii, Piața Universității și Piața Victoriei), noi am ieșit să le reclamăm, cu tradiționalul Marș la Moscova!”, au scris reprezentanții grupului civic „Lupii Tricolori”, pe Facebook.

Ei au adăugat că: „Tot ce am văzut astăzi este gestul unor trădători care manipulează o masă de români simpli, cu bune intenții și cu nevoi reale. Conducătorii lor trădători, precum george simion, claudiu târziu, călin georgescu și diana șoșoacă, nu rezolvă niciodată problemele acestor oameni. Doar îi amăgesc și îi folosesc ca masă de manevră. Ne luăm tricolorul înapoi!”.

Ziarul „Libertatea” a redat declarațiile exact așa cum au fost formulate de către „Lupii Tricolori”.





