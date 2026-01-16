Incidentul a avut loc în timpul deplasării manifestanților, iar mesajul afișat a provocat indignarea participanților.

Jandarmeria București a transmis vineri că intervenția forțelor de ordine a fost necesară pentru protejarea atât a bărbatului, cât și a celorlalți protestatari.

„În contextul adunării publice din data de 15.01.2025, din Piața Universității, pe timpul deplasării manifestanților, un bărbat a proiectat un mesaj pe o clădire, stârnind indignarea celorlalți participanți la adunarea publică. Totodată, pentru protecția persoanei în cauză și a celorlalți participanți la manifestație, a fost nevoie de intervenția jandarmilor”, au declarat oficialii.

Conform Jandarmeriei București, bărbatul a fost amendat în baza legii care interzice „instigarea prin orice mijloace, inițierea sau recurgerea la acțiuni violente ori alte manifestări cu intenția de tulburare a adunărilor publice”.

Mesajul a fost proiectat cu ajutorul unui aparat cu laser, iar manifestanții prezenți au observat sursa acestuia – un motociclist. Jandarmii au intervenit pentru a preveni un conflict, cerând motociclistului să părăsească zona, solicitare pe care acesta a respectat-o.

Pe rețelele de socializare, inițiatorii mesajului au criticat organizatorii protestului, afirmând că aceștia ar fi „trădători care manipulează o masă de români simpli, cu bune intenții și nevoi reale”.

Mii de oameni au protestat joi seara în Piața Victoriei din București pentru abrogarea Legii Vexler și față de guvernul Bolojan. La manifestație au fost și George Simion și Claudiu Târziu, iar protestatarii au aruncat cu ouă și sticle în forțele de ordine.

Adrian Băzăvan, membru al grupului civic „Lupii Tricolori”, a proiectat pe clădirile din jur, în timpul protestelor din București, mesajul „Marș la Moscova!”, stârnind furia manifestanților.

Adrian Băzăvan este cel care a fost agresat de susținătorii lui Călin Georgescu la mitingul de 1 Decembrie de la Alba Iulia, când i-a strigat fostului candidat la prezidențiale „Marș la Moscova!”.

