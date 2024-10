„Încă nu înţelegem ce l-a apucat. Dacă vreţi să vă spun o chestiune, opinie de-a mea, eu încă nu îl înţeleg. E ca un om care s-a schimbat peste noapte. Un om care a stat cu noi, împreună am stat şi am luat măsuri pentru România. Am făcut o coaliţie de guvernare când era o criză socială. Am intrat într-o zonă vulnerabilă, pentru că aveam un război la graniţă, izbucnit în februarie 2022. Împreună le-am dus. Şi cu Rareş Bogdan, şi cu Dan Motreanu, şi cu Florin Roman, şi cu Lucian Bode de la PNL, şi cu ai noştri, cu Sorin Grindeanu, cu Mihai Tudose”, a afirmat Câciu.

El a adăugat că discuţiile dintre cele două partide „nu au fost întotdeauna lapte şi miere”. „Dar am ştiut să le ducem şi cu soluţii pentru ca România să fie guvernată. Dintr-odată l-a apucat chestiunea asta cu abuzuri. Dar ce facem? Până acum nu erau abuzuri, dacă existau?”, a spus ministrul din Guvernul Ciolacu.

Apoi le-a atras atenţia celor din PNL că „ajungem într-o situaţie de penibil politic”. „Eu îi recomand încă o dată domnului Ciucă şi consultanţilor domniei sale… Nu-i fac bine, nu-i fac bine domniei sale, pentru că există şi un mâine în politică. Românii vor vota peste aproape două luni. Şi dacă ne vom întâlni la aceeaşi masă a discuţiilor, ce o să zicem? Cum a zis Gigi Becali cu Mitică Dragomir: «noi nu ne-am jignit?»”, a punctat Câciu.

Recomandări Marian, un tânăr de la casa de copii, e dator Fiscului cu 1,54 milioane de lei. ANAF îi oprește o mie de lei din cei 3000 pe care îi câștigă

El a mai spus că „cei de la Bruxelles se uită la televizor și îl văd pe domnul Ciucă”, cel care a anunțat că rupe coaliția cu PSD, și sunt îngrijorați de situația politică din România, motiv pentru care au îndemnat la stabilitate.

În acest context, Câciu a subliniat că și președintele rus Vladimir Putin râde, pentru că dacă el nu a reușit să ne învrăjbească, „reușesc ai noștri” prin declarațiile lui Ciucă.

Ei spun «Nu dați foc la țară, nu distrugeți stabilitatea aceasta». Pentru că asta înseamnă de fapt cheia pentru reforme și Putin să nu reușească. Râde Putin de noi. Pentru că, unde a eșuat el, reușesc ai noștri. Vreți să o spunem așa? Domnul Ciucă nu mai este decât pe TikTok. Adrian Câciu, ministrul Proiectelor Europene:

Ciucă a anunțat că rupe coaliția cu PSD

Președintele PNL, Nicolae Ciucă, a anunțat luni seară, 7 octombrie, că rupe coaliția cu PSD, partid condus de Marcel Ciolacu, după ce Curtea Constituțională a eliminat-o pe Diana Șoșoacă din cursa pentru prezidențiale. Decizia lui Ciucă s-a referit însă strict la colaborarea politică, nu la cea guvernamentală. Ciucă a susținut că nu preşedintele Klaus Iohannis a cerut ruperea coaliţiei cu PSD.

În replică, Marcel Ciolacu a spus că va demisiona „categoric” dacă PNL iese de la guvernare, dar nu a exclus o nouă alianță cu liberalii după alegeri.

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News