Modificări și dotări de ultimă generație

Avionul, care a fost transformat într-o „Casă Albă zburătoare” de lux, a fost adaptat pentru a include sisteme avansate de securitate, comunicații de misiune, suport logistic și tehnologie modernă. „Acest avion a fost transformat într-o Casă Albă zburătoare la un nivel de lux pe care nimeni nu l-a mai văzut până acum”, a declarat Donald Trump în cadrul ceremoniei de inaugurare, potrivit BBC.

Forțele Aeriene ale SUA au anunțat într-un comunicat de presă că aeronava va intra în curând în zboruri de testare pentru a verifica modificările efectuate.

Pe lângă ajustările tehnice, interiorul avionului a suferit doar schimbări minore, în timp ce exteriorul a fost vopsit în culorile roșu, alb, albastru și auriu.

„Calitatea materialelor, a lemnului, a motoarelor – aceste motoare sunt cele mai bune din lume, nu există nimic asemănător”, a adăugat Trump, mulțumindu-i emirului Qatarului pentru donație.

O donație cu cântec, mult peste cadourile de 480 de dolari

Decizia de a accepta un astfel de cadou a stârnit critici în rândurile ambelor tabere politice din SUA, inclusiv printre aliații lui Trump. Mulți au considerat că acceptarea unei donații de o asemenea valoare ar putea genera un conflict de interese și ar putea încălca Constituția.

Potrivit legii federale americane, oficialii nu pot accepta cadouri ce depășesc 480 de dolari. Cu toate acestea, Casa Albă a susținut că acceptarea avionului este legală și a promis că acesta va fi donat bibliotecii prezidențiale a lui Trump după încheierea mandatului său.

O nouă eră pentru flota Air Force One

Înainte de includerea acestui avion, flota Air Force One era compusă din două modele 747-200B, utilizate încă din 1990.

Unul dintre aceste modele pare să fi fost între timp retras din uz, după cum a confirmat directorul de comunicare al Casei Albe, Steven Cheung, care a postat pe platforma X o fotografie a avionului vechi alături de mesajul: „Ai făcut treabă bună, slujitor credincios. Ultimul zbor”.

Până la livrarea celor două avioane VC-25B comandate de la Boeing, care au suferit întârzieri semnificative în producție, noul 747-8 va fi utilizat de președinte ca soluție interimară, conform Forțelor Aeriene.