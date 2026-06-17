Adrian Veștea spune că programul de guvernare este în „etapa finală de definitivare”

Adrian Veștea a anunțat că joi dimineață, 18 iunie 2026, va depune în Parlament lista miniștrilor și programul de guvernare.

„Suntem în etapa finală de definitivare a programului de guvernare. Fiecare măsură este analizată cu responsabilitate din perspectiva impactului bugetar, astfel încât să respectăm țintele asumate privind deficitul și să prezentăm un plan realist, aplicabil și sustenabil”, a anunțat Adrian Veștea, într-un mesaj postat pe Facebook.

Anunțul lui Adrian Veștea vine în timpul discuțiilor cu Sorin Grindeanu de la Vila Lac. Reamintim că în cursul zilei de miercuri, mai mulți parlamentari PSD au anunțat că nu vor vota Guvernul Veștea.

Premierul desemnat anunță că propunerile sunt analizate cu atenție

Totodată, premierul desemnat spune că toate propunerile sunt analizate cu atenție în această perioadă pentru a găsit „un echilibru corect între nevoile reale ale societății și posibilitățile bugetare ale statului”.

„Obiectivul nostru este să găsim echilibrul corect între nevoile reale ale societății și posibilitățile bugetare ale statului. În această perioadă, evaluăm cu atenție fiecare propunere, astfel încât măsurile incluse în programul de guvernare să fie eficiente și să poată fi puse în practică”, a mai precizat el.

Adrian Veștea anunță că joi va pune în Parlament lista miniștrilor și programul de guvernare

Adrian Veștea și-a exprimat încrederea că România va avea curând un guvern capabil să asigure stabilitate și soluții concrete pentru cetățeni. Premierul desemnat spune că mâine, în prima parte a zilei, programul va fi depus în Parlament.

„Mâine, joi, în prima parte a zilei, vom depune la Parlament programul de guvernare și lista miniștrilor.

Sunt încrezător că România va avea în foarte scurt timp un Guvern funcțional, capabil să asigure stabilitate, predictibilitate și soluții concrete pentru cetățeni”, a mai transmis el, în mesajul postat pe Facebook.

Mai mulți parlamentari PSD ar fi decis să nu voteze Guvernul Veștea

Potrivit surselor Libertatea, cinci parlamentari PSD și alți șase de la minorități ar fi decis să nu voteze Guvernul Veștea.

Tot în cursul zilei de miercuri, Kelemen Hunor, președintele UDMR, a anunțat că parlamentarii formațiunii nu se vor afla în sală la momentul votului de învestire a Guvernului Veștea. Totodată, acesta a precizat că „va fi un guvern minoritar”.

Cum s-ar putea configura Guvernul Veștea: discuții cu PSD, variantă tehnocrată și continuitate la Finanțe

Premierul desemnat lucrează la conturarea unei formule guvernamentale mixte, construită astfel încât să obțină susținere din mai multe zone ale Parlamentului. Potrivit planului aflat în discuție, viitorul cabinet ar putea include:

reprezentanți ai PSD;

membri PNL care ar decide să intre în Executiv în nume propriu;

experți și specialiști din zona tehnocrată.

Adrian Veștea a declarat că a avut deja discuții avansate cu Alexandru Nazare, actualul ministru al Finanțelor, și a transmis că se așteaptă ca acesta să accepte să rămână în funcție și în noua echipă guvernamentală.

În paralel, conducerea PNL a avut miercuri o ședință online de urgență a Biroului Politic Național, iar USR o reuniune internă.