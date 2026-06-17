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Acum 53 minute
Florin Manole: „Să vedem dacă există majoritate”
Acum o ora
Cristian Pistol va prelua Ministerul Transporturilor
Acum o ora
Robert Sighiartău: „Nicușor Dan să recunoască că a greșit”
Acum o ora
Florin Barbu și Florin Manole se întorc la Ministerul Agriculturii și la Ministerul Muncii
Acum 2 ore
Cum va arăta Guvernul Veștea: Negocieri cu PSD, tehnocrați și un nume confirmat la Finanțe
Acum 2 ore
Eugen Tomac a dezvăluit când a aflat cu cine este înlocuit

„În ceea ce mă privește atât pe mine cât și pe colegii mei care vor fi parte a guvernului, a cabinetului cu care dorim să mergem la vot pentru învestire, vă asigur că noi mergem înainte”, a declarat răspicat Adrian Veștea.

13:02 - Acum 53 minute
17-06-2026

Florin Manole: „Să vedem dacă există majoritate”

Contactat de Libertatea și întrebat dacă va prelua din nou poziția de ministru al Muncii, Florin Manole a răspuns: „Să vedem dacă există majoritate, după aceea ajungem la discuțiile astea”.

12:54 - Acum o ora
17-06-2026

Cristian Pistol va prelua Ministerul Transporturilor

Surse din interiorul PNL au confirmat pentru Libertatea un alt nume din lista guvernului lui Adrian Veștea. Este vorba despre Cristian Pistol, directorul CNAIR. Anterior, a fost numit consilier de stat pe probleme de infrastructură în cadrul Cancelariei prim-ministrului, în august 2021, în perioada guvernului condus de Florin Cîțu.

12:49 - Acum o ora
17-06-2026

Robert Sighiartău: „Nicușor Dan să recunoască că a greșit”

Deputatul PNL Robert Sighiartău a lansat miercuri un atac la adresa președintelui Nicușor Dan, acuzându-l că a suspendat principiile democratice din cauza orgoliului și avertizându-l că riscă să își piardă complet credibilitatea încă din primul an de mandat la Palatul Cotroceni.

Într-o analiză publicată pe pagina sa de Facebook, Sighiartău îi cere șefului statului un act de maturitate politică: să admită public eroarea tactică și să deblocheze urgent criza guvernamentală prin două soluții clare.

În opinia deputatului liberal, decizia președintelui de a-l propune pe Adrian Veștea la Palatul Victoria, fără o consultare reală și fără aprobarea forurilor statutare ale PNL, reprezintă un precedent periculos pentru democrația instituțională din România.

„Prin decizia de a-l nominaliza pe Adrian Veştea, fără respectarea unor principii democratice şi fără dialogul necesar cu partidul din care acesta face parte, Nicuşor Dan a transmis un semnal greşit şi a scos la iveală o trăsătură de caracter îngrijorătoare, că, în momente dominate de orgoliu, ‘principiile’ sunt suspendate”, afirmă Robert Sighiartău.

Sighiartău a subliniat că recunoașterea unei erori de o asemenea magnitudine nu ar trebui privită ca un act de vulnerabilitate, ci ca o dovadă de leadership asumat. „Cel mai bun lucru pe care l-ar putea face astăzi președintele, chiar dacă este dificil, ar fi să recunoască faptul că a greșit. Nu ar fi un semn de slăbiciune, ci unul de maturitate și responsabilitate.”

12:42 - Acum o ora
17-06-2026

Florin Barbu și Florin Manole se întorc la Ministerul Agriculturii și la Ministerul Muncii

Surse Libertatea spun că Florin Barbu și Florin Manole vor relua portofoliile de la Ministerul Agriculturii, respectiv Ministerul Muncii, în guvernul Veștea. Ambii au ocupat aceleași poziții în guvernul Bolojan, până pe data de 23 aprilie, când și-au semnat demisiile în urma moțiunii de cenzură.

12:20 - Acum 2 ore
17-06-2026

Cum va arăta Guvernul Veștea: Negocieri cu PSD, tehnocrați și un nume confirmat la Finanțe

Premierul desemnat încearcă să schițeze o formulă de cabinet mixtă, capabilă să atragă voturi din mai multe zone parlamentare. Conform strategiei sale, din viitorul executiv ar urma să facă parte:

  • Reprezentanți ai PSD;
  • Liberali care aleg să se alăture cabinetului pe cont propriu;
  • Specialiști din zona tehnocrată.

Veștea a confirmat oficial că a purtat deja discuții avansate cu Alexandru Nazare, actualul ministru al Finanțelor, și s-a arătat extrem de încrezător că acesta va accepta să își păstreze portofoliul și în noua formulă guvernamentală.

Între timp, conducerea PNL a fost convocată miercuri, la ora 16:00, într-o ședință online de urgență a Biroului Politic Național (BPN). Și USR are o ședință programată de la ora 18:00.

12:10 - Acum 2 ore
17-06-2026

Eugen Tomac a dezvăluit când a aflat cu cine este înlocuit

Într-o intervenție miercuri dimineață la televiziunea Digi24, europarlamentarul Eugen Tomac, care a fost nevoit să își depună anterior propriul mandat de premier desemnat, a oferit detalii din culisele negocierilor purtate la Palatul Cotroceni.

Tomac a dezvăluit că, într-o primă fază, atât PNL cât și PSD acceptaseră ideea unui guvern tehnocrat pentru a asigura stabilitatea economică și implementarea proiectelor europene vitale (PNRR, OCDE, fondurile SAFE), mizând în Parlament pe o bază solidă de aproximativ 200 de voturi. Ulterior însă, calculele s-au prăbușit.

„Opțiunea pe care PNL și PSD n-au refuzat-o a fost aceea de a încerca să formăm un guvern de tehnocrați (…) pentru că este esențial într-un moment de criză cu război la graniță să avem un guvern care reprezintă credibilitate”, a explicat Tomac, menționând că a aflat sâmbătă seară de desemnarea lui Adrian Veștea și subliniind că președintele Nicușor Dan nu a exercitat presiuni asupra sa pentru a renunța la mandat.

În cursul zilei de marți, Adrian Veștea a purtat discuții cu parlamentarii din grupurile „Uniți pentru România” și PACE în speranța de a strânge majoritatea de 244 de voturi. Cu toate acestea, cu AUR și UDMR poziționate ferm pe baricadele opoziției și cu un PNL aflat în plină rebeliune internă, șansele ca noul Cabinet să treacă de Parlament rămân extrem de incerte.

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