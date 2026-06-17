„În ceea ce mă privește atât pe mine cât și pe colegii mei care vor fi parte a guvernului, a cabinetului cu care dorim să mergem la vot pentru învestire, vă asigur că noi mergem înainte”, a declarat răspicat Adrian Veștea.

Contactat de Libertatea și întrebat dacă va prelua din nou poziția de ministru al Muncii, Florin Manole a răspuns: „Să vedem dacă există majoritate, după aceea ajungem la discuțiile astea”.

Surse din interiorul PNL au confirmat pentru Libertatea un alt nume din lista guvernului lui Adrian Veștea. Este vorba despre Cristian Pistol, directorul CNAIR. Anterior, a fost numit consilier de stat pe probleme de infrastructură în cadrul Cancelariei prim-ministrului, în august 2021, în perioada guvernului condus de Florin Cîțu.

12:49 - Acum o ora Robert Sighiartău: „Nicușor Dan să recunoască că a greșit”

Deputatul PNL Robert Sighiartău a lansat miercuri un atac la adresa președintelui Nicușor Dan, acuzându-l că a suspendat principiile democratice din cauza orgoliului și avertizându-l că riscă să își piardă complet credibilitatea încă din primul an de mandat la Palatul Cotroceni.

Într-o analiză publicată pe pagina sa de Facebook, Sighiartău îi cere șefului statului un act de maturitate politică: să admită public eroarea tactică și să deblocheze urgent criza guvernamentală prin două soluții clare.

În opinia deputatului liberal, decizia președintelui de a-l propune pe Adrian Veștea la Palatul Victoria, fără o consultare reală și fără aprobarea forurilor statutare ale PNL, reprezintă un precedent periculos pentru democrația instituțională din România.

„Prin decizia de a-l nominaliza pe Adrian Veştea, fără respectarea unor principii democratice şi fără dialogul necesar cu partidul din care acesta face parte, Nicuşor Dan a transmis un semnal greşit şi a scos la iveală o trăsătură de caracter îngrijorătoare, că, în momente dominate de orgoliu, ‘principiile’ sunt suspendate”, afirmă Robert Sighiartău.

Sighiartău a subliniat că recunoașterea unei erori de o asemenea magnitudine nu ar trebui privită ca un act de vulnerabilitate, ci ca o dovadă de leadership asumat. „Cel mai bun lucru pe care l-ar putea face astăzi președintele, chiar dacă este dificil, ar fi să recunoască faptul că a greșit. Nu ar fi un semn de slăbiciune, ci unul de maturitate și responsabilitate.”