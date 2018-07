Adriana Dan a absolvit cursurile Colegiului Național Mihai Viteazu, din Slobozia. Miercuri, când s-au afișat rezultatele examenului de bacalaureat, fata s-a declarat surprinsă de faptul că a luat 10 pe linie, spunând că ”probabil s-a subapreciat”.

”Am luat 10 pe linie, nu mă așteptam, dar se pare că munca mea a fost apreciată. Chiar am învățat și am depus efort. Nu a fost chiar așa greu, pentru că am depus efort din clasa a IX-a, am fost un copil harnic încă de la început și se pare că mi-a reușit”, a spus tânăra de 10.