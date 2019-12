De Daria Maria Diaconu,

Dinu Zamfirescu a descris momentul în care și-a văzut dosarul drept unul „destul de ciudat, mai ales că era o serie de oameni care dăduseră o serie de informații despre mine”.

„Am cerut numele, că aveam nume conspirative. După nouă ani mi s-au dat. Securitatea nu avea o listă cu nume conspirative. (…) Dosarul conține destul de multe pagini și nu e complet. Am stat 20 de ani în Franța și toată activitatea mea se găsește prin diverse dosare, nu în al meu. Dosar SIE nu am, dar am găsit în diverse alte dosare despre mine, pentru că am activat destul de intens în străinătate (…)”, a declarat fostul deținut politic, membru al Colegiului de conducere al Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității (CNSAS).

Întrebat de Adriana Nedelea ce mesaj le-ar transmite celor care l-au turnat, Dinu Zamfirescu a afirmat că „e foarte greu să acuz pe cineva, nu se știe în ce situație au fost puși oamenii. S-au folosit șantaje, foarte puțini au declarat din proprie inițiativă”.

