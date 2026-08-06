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Incidentul a creat momente de tensiune pentru pasagerii care se pregăteau să plece în vacanță pe litoralul turcesc. Din cauza lipsei stocului necesar la stația din Arad, realimentarea avionului nu s-a putut face conform graficului obișnuit, potrivit TVR Info.

Reprezentanții aeroportului au explicat că problema a apărut pe lanțul de aprovizionare. Transportul de la Năvodari a suferit întârzieri neprevăzute pe drum, iar cantitatea de combustibil din depozitul local a devenit insuficientă pentru a acoperi necesarul aeronavei pregătite de decolare.

Oficialii aeroportului dau asigurări că nu există riscul ca alte operațiuni aeriene să fie afectate în perioada imediat următoare. Următoarele zboruri de pe Aeroportul Arad sunt programate abia miercurea viitoare, dată până la care stocul de kerosen va fi complet refăcut, iar cisternele de aprovizionare vor ajunge la destinație.

Cursa către Antalya a decolat miercuri, dar aeronava a primit doar 2.000 de litri de kerosen, mai puţin decât comandase, pentru că stocul local a fost epuizat.

„Furnizarea combustibilului de aviaţie este îndeplinită de o firmă, nu de către aeroport. Aceasta are contact cu operatorii aerieni. Pentru cursa de ieri către Antalya, i-a fost solicitată o cantitate, dar care a fost acoperită parţial”, a declarat joi, pentru Agerpres, directorul Aeroportului Arad, Ovidiu Moşneag.

În aceste condiții, cursa charter directă Arad – Antalya a fost oligată să facă o escală pe aeroportul din Otopeni pentru alimentare, după ce a decolat fără suficient combustibil la bord, arată surse Antena 3 CNN.

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