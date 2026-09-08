Un șofer român de TIR, oprit la un control de rutină pe autostrada AP-8, în apropiere de Irun, în Spania, va rămâne în arest preventiv după ce autoritățile au descoperit 75 de kilograme de cocaină ascunse în încărcătura camionului. Bărbatul susține că nu știa că transporta drogurile și afirmă că marfa a fost încărcată de angajații unei firme din Hernani.

Șoferul român a fost oprit înainte să părăsească provincia Gipuzkoa

S-a întâmplat pe 27 aprilie, atunci când agenții care efectuau un control de rutină pe autostrada AP-8, în zona orașului Irun, au selectat camionul românului pentru o inspecție.

La verificarea aleatorie a unor colete din remorcă, polițiștii au găsit mai multe pachete vidate care au atras imediat suspiciuni, motiv pentru care vehiculul a fost direcționat spre punctul vamal, unde inspectorii au verificat întreaga încărcătură.

În urma inspecției, autoritățile au descoperit 65 de blocuri dreptunghiulare, sigilate și marcate cu diferite numere și logo-uri. Greutatea totală a substanței era de aproximativ 75 de kilograme, iar testele preliminare au indicat că era vorba despre cocaină.

Conform publicației El Diario Vasco, vehiculul greu se îndrepta spre Marea Britanie, însă călătoria a fost întreruptă înainte ca șoferul să iasă din provincia Gipuzkoa.

În fața instanței, șoferul român a declarat că în după-amiaza zilei de 27 aprilie a primit un mesaj de la compania pentru care lucra, prin care i se cerea să ridice camionul și să meargă la sediul unei firme din Hernani pentru a încărca marfa.

Potrivit declarației sale, înainte de plecare a verificat remorca și a constatat că era goală. Ajuns la Hernani, a deschis ușile remorcii, iar încărcarea ar fi fost făcută exclusiv de angajații companiei. Operațiunea a durat aproximativ două ore.

Șoferul a susținut că nu a manipulat marfa și că, la un moment dat, nici măcar nu i-a mai avut în raza vizuală pe muncitori, deoarece ieșise să fumeze și nu supraveghea camionul. După încărcare, s-a întors la sediul firmei de transport, unde a petrecut o perioadă în zona garajului împreună cu un coleg, iar apoi a pornit spre Marea Britanie.

Poliția și instanța nu au acceptat explicația oferită de camionagiul român

După descoperirea drogurilor, șoferul a fost arestat și a negat din primul moment că știa despre existența cocainei.

Apărarea a susținut că remorca nu îi aparținea și că acesta doar executa cursa de transport primită de la angajator. Totodată, avocatul a arătat că încărcătura fusese introdusă de alte persoane în Hernani și că, după plecarea de la depozit, șoferul a făcut doar o oprire pentru alimentare și masă, fără ca remorca, care era încuiată, să fie deschisă.

Însă, potrivit Judecătoriei din Irun și, ulterior, Audienței Provinciale din Gipuzkoa, faptul că bărbatul conducea camionul în care se afla o cantitate atât de mare de droguri reprezintă, în această etapă a anchetei, un indiciu solid privind posibila sa implicare în traficul de droguri.

Judecătorii invocă riscul de fugă

Instanța din Gipuzkoa a decis menținerea arestului preventiv și a respins solicitarea apărării de înlocuire a acestei măsuri cu obligații precum reținerea pașaportului, interdicția de a părăsi anumite teritorii sau prezentarea periodică la poliție.

Avocații au argumentat că șoferul lucra de peste doi ani în Spania, avea un salariu de aproximativ 3 000 de euro pe lună și locuia în mod obișnuit în România, împreună cu mama sa. Judecătorii au considerat însă că există un risc important de fugă, deoarece bărbatul nu are domiciliu și familie în Spania, iar profesia sa de șofer de transport internațional îi permite să se deplaseze frecvent între mai multe țări.

Audiența Provincială a subliniat și gravitatea infracțiunilor pentru care este cercetat, având în vedere că transportul unei asemenea cantități de cocaină este încadrat drept trafic de droguri de „importanță deosebită”. În plus, ancheta continuă pentru a stabili dacă faptele au legătură cu o posibilă organizație criminală. Instanța a arătat că mai sunt de efectuat mai multe acte de urmărire penală, inclusiv analiza telefonului mobil ridicat de la șofer și alte verificări menite să confirme sau să infirme versiunea acestuia privind necunoașterea existenței drogurilor și eventuala implicare a altor persoane.