De Andrei Crăițoiu,

Părintele Calistrat Chifan, 54 de ani, de la o mănăstire de călugări amplasată la marginea municipiului Iași, este invitat permanent la o emisiune online difuzată pe Facebook de cei de la bzi.ro, un important cotidian local din Moldova. Părintele este considerat un influencer în mediul online, având 670.000 de urmăritori pe contul personal de Facebook, dar și aproape 82.000 de subscribers pe YouTube.

El a explicat, chiar în finalul emisiunii, într-un limbaj colorat, cum au fost împărtășiți enoriașii care nu s-au putut deplasa până la biserică: „Cine a vrut să-l caute pe Dumnezeu l-a găsit. Și la bătrânelele astea expirate, care deja sunt stafide sfințite și deja au moaștele mișcătoare și vii, la astea ne-am mai deplasat acasă. Avem adeverința respectivă. Le-am dus un pachețel de pâine, câteva semințe, niște iaurturi, niște pachete cu unt, niște măsline. Le-am împărtășit și-am plecat sănătoși acasă”, a spus Chifan.

Până ce-a început urgia asta, eu am simțit că ceva se întâmplă și le-am spus: fraților, n-o amânați, să treacă de jumatea postului, că sigur veți rămâne neîmpărtășiți. Și chiar au venit buluc. Dacă am să vă spun că a doua duminică din post (n.r. 15 martie, cu o zi înainte de decretarea stării de urgență) am împărtășit peste o mie, n-o să credeți.

