„În acest mod vom ajuta familia, iar parohia va fi scutită de costurile mari la salubritate”, se arată pe unul intre panourile instalate. „Inițiativa aceasta am avut-o de acum 2-3 ani, însă e foarte greu. Aici trebuie să lucrăm cu mentalitatea omului, adică să îl convingem. Eu am spus și la întâlnirile noastre, nu putem lua o măsură radicală, să punem pază la cimitir. Sunt și cetățeni care vin din alte părți și nu au cunoștință de intenția noastră. Trebuie să lămurim oamenii, să vorbim cu ei în permanență. Eu le-am spus și în biserică, la botez sau la cununie când mergem ca invitați venim cu plicul cu bani, iar la înmormântare cheltuim pe coroane din plastic ce se aruncă. Am văzut înmormântări și cu peste 100 de coroane, ori dacă socotim câți bani s-au cheltuit pe acestea, vedem că am fi putut ajuta cu mulți bani familia aflată la necaz”, a declarat părintele Ioan Cerbu, protopopul Lugojului, potrivit pressalert.ro.

'De multe ori se întâmplă ca persoana care a decedat să se confrunte cu o boală care necesită un tratament costisitor și de lungă durată, așa că familia acesteia are mare nevoie de ajutor. Cei care doresc să aducă un omagiu pot renunța la coroanele funerare, ajutând în schimb cu bani familia îndoliată. Am discutat și cu celelalte culte și încercăm să vorbim cât mai mult cu oamenii, pentru a produce o schimbare' a spus și Zoltán Gáll, preotul Bisericii Reformate din Lugoj.

Sursa foto: pressalert.ro

