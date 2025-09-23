Plângere penală la DIICOT

AFM atrage atenția că site-ul respectiv induce în eroare persoanele interesate, sugerând că ar putea facilita înscrierea mai rapidă în Programul Rabla.

„Conducerea Administrației Fondului pentru Mediu a depus astăzi (23 septembrie) o plângere penală la DIICOT împotriva operatorilor unui site care gestionează o platformă neautorizată, ce promite cetățenilor posibilitatea de înscriere rapidă și contra cost în cadrul Programului Rabla Auto 2025 pentru persoane fizice”, transmite AFM, într-un comunicat de presă.



Programul Rabla Auto 2025 pentru persoane fizice va debuta în data de 30 septembrie 2025, ora 10:00.

„Această procedură se realizează exclusiv prin aplicația oficială a Administrației Fondului pentru Mediu, gratuit și fără intermediari”, atrage atenția sursa citată.

Președintele AFM acuză că astfel de practici induc în eroare oamenii

Programul Rabla este unul dintre cele mai așteptate pentru stimularea înnoirii parcului auto național și sprijinirea mobilității nepoluante.



„Este revoltător și profund nedrept ca persoane neautorizate să profite de încrederea și dorința sinceră a cetățenilor de a accesa programele noastre de mediu, promițându-le, în mod fals, că pot obține un loc asigurat sau o înscriere mai rapidă în schimbul unei sume de bani”, a declarat Florin Bănică, președintele Administrației Fondului pentru Mediu.

„Astfel de practici nu doar că induc în eroare oameni de bună-credință, dar subminează și eforturile noastre de a menține un sistem corect, gratuit și transparent pentru toți”, a adăugat el.

