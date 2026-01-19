Potrivit ziarului elvețian, agenții Secret Service vor avea acces chiar și în turnul de control din Kloten. Purtătorul de cuvânt al Skyguide, Vladi Barrosa, a confirmat informația. „Este o practică standard ca reprezentanții de securitate ai persoanei protejate să fie prezenți în turnul de control în timpul unei astfel de vizite”, a declarat el.

Planul de securitate este discutat între autorități, iar Skyguide nu face decât să implementeze partea care îi revine în funcție de recomandările primite.

Purtătorul de cuvânt al Skyguide a refuzat să dea detalii despre numărul agenților Secret Service care vor fi prezenți în turnul de control. Totuși, conform sursei citate, doi agenți Secret Service s-au aflat în turnul din Kloten în timpul ultimei participări a lui Donald Trump la Forumul Economic Mondial de la Davos, în 2020.

Vladi Barrosa a declarat că această prezență depinde întotdeauna de circumstanțe și este „uneori decisă cu un preaviz foarte scurt”. Spațiul din turn este însă foarte limitat, iar operațiunile în curs nu ar trebui perturbate.

Zona din jurul Forumului Economic Mondial este plină de forțe de securitate străine responsabile de protecția șefilor de stat și a altor oaspeți importanți.

În total, 64 de lideri de stat sunt așteptați între 19 și 23 ianuarie la Davos, organizat într-o perioadă în care președintele american Donald Trump tratează aliații tradiționali ai Statelor Unite cu o duritate fără precedent.

