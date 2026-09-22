Ce spune ora la care postezi pe rețelele sociale despre sănătatea ta mintală: cercetătorii din Iași pot detecta depresia cu AI

Cercetătorii de la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași au dezvoltat un program de inteligență artificială care analizează postările de pe platforma X (fostul Twitter) pentru a detecta semne de depresie. Sistemul nu doar că oferă un verdict, ci explică, în limbaj accesibil, motivele care au condus la concluzie, adăugând o dimensiune de transparență în utilizarea tehnologiei.

Cum funcționează tehnologia

Programul analizează textul postării și momentul publicării, ora și ziua săptămânii, pentru a formula o concluzie. „Am vrut să vedem dacă, pe lângă conținutul mesajului, și momentul publicării poate ajuta în detectarea depresiei”, explică conf. dr. Mădălina Răschip, coordonatoarea proiectului.

Sistemul utilizează modelul BERT, bazat pe rețele neuronale de tip Transformer, care „încearcă să înțeleagă sensul cuvintelor în funcție de context”. De asemenea, o componentă separată a programului generează explicații pentru verdict, oferind clarificări concise, în una sau două propoziții.

Cercetătorii au antrenat sistemul pe 20.000 de mesaje provenite de la 72 de utilizatori, jumătate dintre acestea fiind marcate ca asociate depresiei. Rezultatele au arătat o acuratețe de 85% în detectarea corectă a stărilor emoționale.

Ora postării, un indicator moderat

Analiza echipei UAIC a evidențiat tendințe generale în ceea ce privește momentul publicării mesajelor. „Postările clasificate drept depresie apar mai frecvent în timpul nopții și dimineața devreme, în timp ce cele din jurul prânzului tind să primească scoruri mai mici”, subliniază conf. dr. Mădălina Răschip.

Totuși, aceste observații nu constituie reguli stricte. Pe lângă ora postării, generarea explicațiilor pentru verdicte s-a dovedit a fi o provocare mai mare. Cercetătorii au folosit explicații generate anterior cu ajutorul GPT-4 pentru a valida acuratețea justificărilor oferite de sistemul lor.

„Explicațiile cresc transparența și încrederea în sistem și permit verificarea faptului că modelul se bazează pe indicii relevante, nu pe corelații întâmplătoare”, adaugă cercetătoarea.

Premii și cercetări anterioare

Acest proiect reprezintă o continuare a unei cercetări mai ample, publicate în 2025, în care echipa UAIC a dezvoltat un program capabil să identifice șase afecțiuni psihice (depresie, anxietate, tulburare bipolară, tulburare de personalitate borderline, schizofrenie și autism) pe baza postărilor de pe Reddit.

Pentru această lucrare, Dan Dodun-des-Perrieres, coautor și student masterand la Facultatea de Informatică, a primit premiul pentru cea mai bună lucrare a unui student la conferința AIAI 2025 din Cipru.

Provocările limbii române

Deși sistemul nu a fost încă testat pe texte în limba română, cercetătorii susțin că adaptarea ar necesita modificări semnificative.

„Limba română este o limbă flexionară. De asemenea, exprimarea emoțiilor și a stărilor psihice poate fi diferită din punct de vedere lingvistic și cultural. În română apar expresii idiomatice sau forme de ironie specifice care trebuie învățate de model”, mai explică dr. Mădălina Răschip.

Viitorul cercetării

Echipa își propune să extindă proiectul prin analizarea evoluției activității utilizatorilor în timp, combinând textul, imaginile și datele temporale pentru o evaluare mai completă.

„Vrem să obținem o imagine cât mai completă a stării emoționale a unui utilizator”, afirmă Răschip.