Bucureștenii vor să știe când vor porni caloriferele după răcirea din această săptămână. Termoenergetica anunță că, de la 1 octombrie, începe încărcarea cu apă a instalațiilor și efectuarea probelor de presiune, însă data pornirii căldurii va fi anunțată ulterior.

Începe pregătirea sistemului de încălzire din București

Termoenergetica începe pregătirile pentru sezonul rece 2026-2027. Potrivit comunicatului transmis marți, 22 septembrie, compania va începe de la 1 octombrie 2026 încărcarea cu apă a instalațiilor de alimentare cu energie termică.

„Compania Municipală Termoenergetica București (CMTEB) S.A. anunță că începând cu data de 01 octombrie 2026, se va realiza încărcarea cu apă a instalaţiilor de alimentare cu energie termică, concomitent cu efectuarea probelor de presiune la instalațiile interioare. Acţiunile sunt necesare în vederea pregătirii reţelei de termoficare pentru noul sezon de încălzire 2026 - 2027.”, a anunțat Termoenergetica.

Operațiunea va fi realizată etapizat și va fi însoțită de probe de presiune la instalațiile interioare ale blocurilor.

„Încărcarea cu apă a instalaţiilor se va desfășura etapizat, pentru a asigura un proces controlat și sigur”, transmite CMTEB.

Când se dă drumul la căldură în București

Însă, important de reținut este că 1 octombrie nu este data la care pornește automat căldura în Capitală. Compania precizează că data începerii furnizării agentului termic pentru încălzire va fi comunicată ulterior, după îndeplinirea condițiilor legale.

Pornirea încălzirii nu este stabilită printr-o dată fixă, ci depinde de temperaturile exterioare, de pregătirea instalațiilor și de funcționarea sistemului centralizat.

Regulamentul prevede că perioada de încălzire pentru consumatorii urbani începe după ce, timp de trei zile consecutive, între orele 20:00 și 06:00, sunt înregistrate temperaturi medii ale aerului exterior de 10 grade Celsius sau mai mici.

„Data exactă privind începerea furnizării agentului termic pentru încălzire va fi anunţată ulterior.”, subliniază Termoenergetica.

Astfel, o singură noapte în care temperatura scade la 8-10 grade nu înseamnă automat că sistemul centralizat va porni în București.

În plus, agentul termic nu ajunge simultan în toate blocurile, deoarece încărcarea instalațiilor se face etapizat.

Ce trebuie să facă asociațiile de proprietari

Termoenergetica le cere asociațiilor să verifice instalațiile interioare înainte de încărcarea acestora.

„Fiecare asociație de proprietari va fi informată în prealabil, prin afișaj la intrarea în imobil, cu privire la data exactă a încărcării instalației, astfel încât să poată lua din timp toate măsurile necesare pentru prevenirea incidentelor.”, a transmis Termoenergetica.

„Rugăm clienții companiei să se asigure că lucrările la instalaţiile interioare din imobile vor fi finalizate în timp util astfel încât să fie evitate incidentele (inundaţii în apartamente sau în subsolurile blocurilor) ce pot apărea odată cu încărcarea acestora. Vă reamintim că este obligația asociaţiilor de proprietari de a se asigura că instalaţiile interioare proprii (de alimentare cu energie termică) sunt în stare de funcţionare şi că sunt finalizate lucrările din interiorul imobilelor. ”, transmite compania.

Recomandarea este importantă deoarece eventualele probleme ale instalațiilor pot provoca inundații în apartamente sau în subsolurile blocurilor.

Fiecare asociație va fi anunțată în prealabil, prin afișaj la intrarea în imobil, cu privire la data la care instalația blocului va fi încărcată.

Termoenergetica precizează că echipele de intervenție și dispeceratele companiei lucrează permanent pentru problemele apărute.

Pentru informații, bucureștenii pot apela numerele 031.9442 și 0800.820.002 sau pot folosi aplicația Termoalert.

Vreme rece în București

Prognoza ANM indică o răcire accentuată în aceste zile, cu minime de 8-10 grade în București în noaptea de 22 spre 23 septembrie.

„În intervalul 21 septembrie, ora 10 - 24 septembrie, ora 10, pentru municipiul București va fi în vigoare un mesaj de informare meteorologică pentru intensificări ale vântului, răcire accentuată, ploi moderate cantitativ.”, a precizat Administrația Națională de Meteorologie.

Vremea se va răci accentuat marți, 22 septembrie. Cerul va prezenta înnorări și se vor semnala averse, îndeosebi după-amiaza și seara, acumulându-se cantități de apă în general de 5...10 l/mp. Vântul va sufla moderat în timpul zilei, cu rafale ce vor atinge 30...40 km/h, devenind slab pe parcursul nopții. Valorile termice maxime se vor încadra între 18 și 20 de grade, iar cele minime vor fi de 8...10 grade.