Bologna încearcă să păstreze tinerii absolvenți în oraș

Bologna încearcă să răspundă din timp unei provocări cu care se confruntă tot mai multe regiuni europene: păstrarea tinerilor calificați și transformarea studenților care vin în oraș pentru a studia în profesioniști care își construiesc viitorul aici.

Este motivul pentru care Camera de Comerț din Bologna a prezentat o inițiativă prin care pune la dispoziție 1 milion de euro pentru sprijinirea absolvenților de facultate și a celor care au finalizat programele ITS Academy și care sunt angajați de companii din zonă.

Proiectul urmărește să intervină asupra uneia dintre principalele probleme care influențează deciziile tinerilor la începutul carierei: costul locuinței.

Ideea este simplă: oferirea unui ajutor financiar imediat care să permită noilor angajați să își înceapă activitatea în Bologna fără ca povara chiriei să devină un obstacol dificil de depășit.

Ajutor financiar pentru plata chiriei

Conform publicației Bologna Today, inițiativa a fost lansată în urma unui p semnat între Camera de Comerț și mai multe instituții bancare locale.

Tinerii care îndeplinesc condițiile vor putea beneficia de un grant nerambursabil de 3.000 de euro oferit de Camera de Comerț și de posibilitatea de a obține încă 7.000 de euro printr-un împrumut cu dobândă zero, fără garanții personale și rambursabil în cinci ani.

Astfel, sprijinul financiar total poate ajunge la 10.000 de euro.

„Am elaborat un proiect pentru a păstra tinerii aici, deoarece este dificil să îi aducem înapoi dacă ies din circuitul nostru economic. Ne-am gândit la un tânăr care trebuie să facă față problemei locuinței, cea mai importantă cheltuială la începutul carierei, și vrem să îi oferim posibilitatea să privească primul an de muncă într-un mod pozitiv”, a explicat președintele Camerei de Comerț, Valerio Veronesi.

Potrivit lui Veronesi, suma rezultată din combinarea grantului și a împrumutului avantajos este suficientă pentru a acoperi, în mare parte, costul unui an de chirie: „După aceea, drumul este al lor, viitorul este al lor. Dar trebuie să fie un viitor care rămâne pe teritoriul nostru și care le permite companiilor noastre să aibă resursele necesare pentru a continua să crească”.

Cine poate beneficia de ajutorul de până la 10.000 de euro

Programul se adresează absolvenților recenți ai Universității din Bologna și celor care au finalizat cursurile ITS Academy din regiunea Emilia-Romagna.

Solicitanții trebuie să fi obținut diploma cu cel mult șase luni înainte și să fi fost angajați de o companie din Bologna în perioada 1 martie-16 octombrie.

Cererea pentru obținerea sprijinului financiar poate fi depusă între 15 septembrie și 16 octombrie.

Tot în Italia, guvernul pregătește un sprijin financiar pentru părinții separați sau divorțați care părăsesc locuința familială. Ajutorul este tot pentru chirie și ar putea ajunge la 500 de euro pe lună, timp de un an.

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