În urmă cu o zi au fost repatriați militarii morți în Kuweit

Un nou deces a fost înregistrat în rândul trupelor SUA. Al șaptelea soldat american, rănit recent în Arabia Saudită, a murit duminică.

„Noaptea trecută, un militar american a decedat din cauza rănilor suferite în timpul atacurilor inițiale ale regimului iranian în Orientul Mijlociu”, a declarat Comandamentul Central al SUpe rețeaua X. „Militarul a fost grav rănit la locul unui atac asupra trupelor americane din Regatul Arabiei Saudite, pe 1 martie”, relatează CNN.

Numele militarului nu este divulgat până la 24 de ore după ce familia sa este anunțată, așa cum este obiceiul.

Vestea despre soldatul căzut vine la o zi după ceremonia de repatriere celor șase soldați uciși săptămâna trecută în Kuweit. Președintele Donald Trump și alți oficiali de rang înalt li s-au alăturat familiilor acelor soldați la baza aeriană Dover din Delaware, în timp ce soldații au fost aduși acasă.

Atacul respectiv, care a avut loc fără avertisment , a avut loc asupra unui centru de operațiuni improvizat în portul civil Shuaiba din Kuweit, pe 1 martie. Toți cei șase soldați au fost repartizați în cadrul Comandamentului 103 de Susținere, o unitate de rezervă a Armatei din Iowa.

Părinții s-ar supăra dacă aș face asta”

Președintele a declarat duminică pentru ABC că întâlnirea cu familiile celor șase soldați nu l-a pus pe gânduri în privința războiului.

Părinții s-ar supăra dacă aș face asta”, a spus el. „Părinții mi-au spus, fiecare dintre ei: Vă rog, domnule, câștigați asta pentru băiatul meu, iar într-un caz, o tânără, după cum știți, Vă rog, câștigați asta pentru copilul meu.”

Președintele a declarat anterior că probabil vor exista mai multe victime americane în războiul din Iran. Întrebat sâmbătă dacă crede că va trebui să participe la transferuri mai demne, Trump a răspuns: „Sunt sigur. Urăsc să… dar face parte din război”.

Un membru al Gărzii Naționale a murit într-un incident medical în Kuweit

CENTCOM a anunțat, de asemenea, duminică, într-o postare separată pe rețelele de socializare, că un soldat al Gărzii Naționale americane a murit într-un „incident medical în Kuweit, pe 6 martie, în timpul unei urgențe medicale”.

Maiorul Sorffly Davius, în vârstă de 46 de ani, din Queens, New York, a murit la Camp Buehring, a anunțat Pentagonul. Incidentul este în curs de investigare. Davius ​​era ofițer de poliție în New York City din 2014, a precizat departamentul.

Adunarea Experților a confirmat duminică seara alegerea lui Mojtaba Khamenei, fiul lui Ali Khamenei, în rolul de ghid suprem al Iranului. În vârstă de 56 de ani, Mojtaba Khamenei este al treilea lider suprem de la Teheran, după Ruhollah Khomeini (3 decembrie 1979 – 3 iunie 1989) și Ali Khamenei (4 iunie 1989 – 28 februarie 2026).

Președintele Iranului, Masoud Pezeshkian, a declarat sâmbătă că Teheranul va suspenda atacurile asupra țărilor vecine, cu excepția situațiilor în care acestea lansează atacuri împotriva Iranului, potrivit AFP.

