Iranul respinge ideea unei capitulări

Președintele Iranului, Masoud Pezeshkian, a declarat sâmbătă că țara sa nu se va preda niciodată în fața Israelului și Statelor Unite, în timp ce războiul din Orientul Mijlociu a intrat în a doua săptămână. Liderul iranian a afirmat totodată că Teheranul va suspenda atacurile asupra statelor vecine, dacă acestea nu vor lansa acțiuni împotriva Iranului.

BREAKING Iran's President Masoud Pezeshkian says his country will not surrender to Israel and the United States. He apologised to neighbouring countries for attacks launched during the war and says those countries will not be targeted unless Iran is attacked from there pic.twitter.com/piVl0MYZ90 — AFP News Agency (@AFP) March 7, 2026

Într-un discurs transmis de televiziunea de stat, Pezeshkian a declarat că adversarii Iranului trebuie să renunțe la ideea capitulării necondiționate a poporului iranian.

„Dușmanii Iranului trebuie să își ducă în mormânt dorința de capitulare necondiționată a poporului iranian”, a afirmat președintele, conform Al Arabiya.

Scuze pentru atacurile asupra țărilor vecine

În timpul discursului, președintele iranian le-a cerut scuze statelor vecine pentru atacurile lansate de Iran în regiune, precizând că acestea nu vor mai fi vizate dacă nu vor proveni atacuri din partea lor: „Cer scuze, în nume propriu și în numele Iranului, țărilor vecine care au fost atacate de Iran”.

Pezeshkian a declarat că decizia de a opri atacurile asupra statelor vecine a fost luată de conducerea interimară a țării. „Consiliul interimar de conducere a decis ieri că nu vor mai fi lansate atacuri asupra țărilor vecine și nu vor mai fi trase rachete, cu excepția situațiilor în care un atac asupra Iranului provine din acele țări”, a mai spus președintele iranian.

Masoud Pezeshkian face parte dintr-un consiliu interimar de conducere format din trei membri, care administrează Iranul după moartea lui Ali Khamenei.

Iranul a lansat un nou „val de atacuri masive cu drone”

Sâmbătă, armata iraniană a anunţat că a lansat un nou „val de atacuri masive cu drone” împotriva Israelului şi forţelor americane, potrivit unui post de televiziune de stat.

Printre ţintele menţionate se numără baza Al Minhad din Emiratele Arabe Unite, care găzduieşte soldaţi americani, o altă bază din Kuweit, precum şi o „instalaţie strategică” din Israel, conform aceleiaşi surse.

Iran has released footage showing the launch of Arash-2 and Shahed-136 drones during strikes claimed to target U.S. bases in Kuwait in recent hours.



The Arash-2 is a long-range one way attack drone capable of carrying a warhead of roughly 150 kg, significantly larger than the… pic.twitter.com/KQh71euhbH — Defence Index (@Defence_Index) March 6, 2026

Tot astăzi, Gardienii Revoluţiei Iraniene au afirmat că „aşteaptă” forţele americane care trebuie să escorteze navele comerciale prin strâmtoarea strategică Ormuz, unde traficul maritim este practic paralizat din cauza războiului din regiune.

„Aşteptăm prezenţa lor”, a declarat purtătorul de cuvânt al Gărzii, Ali Mohammad Naini, după ce ministrul american al energiei, Chris Wright, a anunţat că marina americană se pregăteşte să escorteze navele în strâmtoare. „Recomandăm americanilor, înainte de a lua orice decizie, să-şi amintească de incendiul superpetrolierului american Bridgeton din 1987 şi de petrolierele care au fost recent ţinta unor atacuri”, a adăugat Ali Mohammad Naini, potrivit agenţiei de presă Fars, citată de News.ro.

Războiul Israel-Iran a intrat în a doua săptămână

În urmă cu o săptămână, pe 28 februarie, Statele Unite şi Israelul au lovit ţinte din Iran, concentrându-se asupra infrastructurii de rachete balistice şi a resurselor navale, iar liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, a fost ucis împreună cu mai mulţi înalţi oficiali.

Teheranul a ripostat cu atacuri cu rachete şi drone împotriva Israelului şi a instalaţiilor militare americane din Golf. Atacurile iraniene au afectat şi marile oraşe din regiune, inclusiv Riad şi Dubai.

Donald Trump a declarat că se așteaptă ca operațiunea americană împotriva Iranului să dureze „patru săptămâni sau mai puțin”, fără a oferi detalii despre planul său.