Live text
Acum 55 minute
Statele Unite și Israelul au lovit cinci instalații petroliere din jurul Teheranului
Acum o ora
Iranul „va fi obligat să răspundă” dacă va fi atacat de o țară vecină
Acum o ora
Iranul a anunțat că a capturat soldați americani
Acum 2 ore
Iranul lansează noi atacuri în Golf
Acum 2 ore
Kuweitul reduce producția de petrol brut pe fondul unor noi atacuri
Acum 2 ore
Israelul reia atacurile asupra sudului Libanului
Acum 2 ore
Alerte de raid aerian în Israel

Israelul a lansat un nou val de atacuri asupra Iranului, după ce a declarat că vizează resursele energetice ale Teheranului. O înregistrare video a arătat un incendiu de amploare în vecinătatea unui depozit de combustibil.

Președintele american Donald Trump a ignorat amenințările din partea celui mai înalt oficial de securitate al Iranului, spunând: „Nu-mi pasă deloc”. El a semnalat că atacurile asupra Iranului se vor intensifica în acest weekend.

08:44 - Acum 55 minute
08-03-2026

Statele Unite și Israelul au lovit cinci instalații petroliere din jurul Teheranului

Statele Unite și Israelul au lovit cinci instalații petroliere în timpul unor atacuri nocturne în capitala iraniană și în apropierea acesteia, a declarat un oficial la televiziunea de stat.

„Noaptea trecută, patru depozite petroliere și un centru de transport al produselor petroliere din Teheran și Alborz au fost atacate de avioane inamice”, a declarat pentru televiziunea de stat Keramat Veyskarami, directorul general al Companiei Naționale Iraniene de Distribuție a Produselor Petroliere.

El a adăugat că cele cinci instalații „au fost avariate”, dar „incendiul a fost stins”.

Sâmbătă, un atac israelian a lovit o instalație de stocare a petrolului din Teheran.

08:24 - Acum o ora
08-03-2026

Iranul „va fi obligat să răspundă” dacă va fi atacat de o țară vecină

Președintele iranian Masoud Pezeshkian a declarat că țara sa „va fi obligată să răspundă” la orice atac sau încercare de invazie din partea unei țări vecine, într-o declarație difuzată duminică de televiziunea de stat.

Dacă dușmanii Iranului „vor încerca să folosească orice țară pentru a ne ataca sau invada teritoriul, vom fi nevoiți să răspundem la acel atac. Răspunsul nu înseamnă că avem dispute cu acea țară sau că dorim să-i facem rău poporului său – am răspunde din necesitate”, a spus Pezeshkian.

Sâmbătă, președintele și-a cerut scuze țărilor vecine din Golf care găzduiesc baze militare americane pentru atacurile asupra teritoriului lor.

Cu toate acestea, după ce declarația a provocat o furtună în interiorul țării și armata părea să-l contrazică, Pezeshkian a spus că declarațiile sale au fost „interpretate greșit de inamicul care încearcă să semene diviziune între vecini”.

08:17 - Acum o ora
08-03-2026

Iranul a anunțat că a capturat soldați americani

Șeful Consiliului pentru Securitate Națională al Iranului, Ali Larijani, susține că SUA prezintă în mod fals capturarea unor soldați americani drept morți în luptă, anunță Al Jazeera.

Potrivit lui Ali Larijani, țara sa a capturat soldați ai Statelor Unite după izbucnirea războiului de săptămâna trecută.

Comentariile au fost făcute sâmbătă, într-o postare pe platforma de socializare X, în care Larijani a sugerat că SUA ar ascunde capturarea acestora.

„Mi s-a raportat că mai mulți soldați americani au fost luați prizonieri. Dar americanii susțin că aceștia au fost uciși în luptă. În ciuda eforturilor lor zadarnice, adevărul nu este ceva ce pot ascunde prea mult timp”, a scris Larijani.

Armata SUA a respins însă rapid aceste afirmații printr-o declarație proprie. „Regimul iranian face tot ce poate pentru a răspândi minciuni și a induce în eroare. Acesta este încă un exemplu clar”, a declarat căpitanul Marinei americane Tim Hawkins, ca răspuns la postarea lui Larijani. Un purtător de cuvânt al Comandamentului Central al SUA (CENTCOM) a reiterat negarea lui Hawkins într-o declarație pentru Al Jazeera Arabic.

„Afirmațiile regimului iranian despre capturarea unor soldați americani sunt încă un exemplu al minciunilor și înșelăciunilor sale”, a spus purtătorul de cuvânt.

08:03 - Acum 2 ore
08-03-2026

Iranul lansează noi atacuri în Golf

Emiratele Arabe Unite au declarat că sistemele lor de apărare aeriană au interceptat rachete și drone lansate duminică din Iran.

„Sistemele de apărare aeriană ale EAU răspund în prezent la amenințările reprezentate de rachetele și dronele provenite din Iran”, a declarat ministerul apărării într-o postare pe X, adăugând că sunetele exploziilor au fost rezultatul „interceptării rachetelor și dronelor” de către sisteme.

Atacurile au loc după ce președintele Iranului și-a cerut scuze statelor vecine pentru atacurile asupra instalațiilor americane din aceste țări, în încercarea de a calma furia din Golf, dar a stârnit critici din partea extremiștilor din țara sa.

07:57 - Acum 2 ore
08-03-2026

Kuweitul reduce producția de petrol brut pe fondul unor noi atacuri

Autoritățile din Kuweit au declarat că doi grăniceri au fost uciși atunci când țara din Golf a fost lovită de o serie de rachete și drone, agravând temerile legate de aprovizionarea cu energie.

Armata kuweitiană a declarat că duminică continua să intercepteze „atacuri ostile cu rachete și drone”.

„Apărarea aeriană kuweitiană se confruntă în prezent cu atacuri ostile cu rachete și drone”, a declarat armata într-o postare pe X, adăugând că sunetele exploziilor erau rezultatul interceptărilor efectuate de sistemele de apărare aeriană.

Arabia Saudită, Qatar și Kuweitul au raportat noi atacuri duminică. Compania națională de petrol din Kuweit a anunțat o reducere „preventivă” a producției de țiței, în timp ce armata țării a declarat duminică că a răspuns „la un val de drone ostile care au pătruns în spațiul aerian al țării”.

Rezervoarele de combustibil de la aeroportul internațional din Kuweit au fost ținta unui atac cu drone, a adăugat armata. Agenția oficială de știri din Kuweit a declarat că incendiul de la aeroport a fost stins,

și a calificat atacul cu drone drept „o țintă directă a infrastructurii vitale”.

Ministerul de Interne din Kuweit a declarat că doi grăniceri „au fost martirizați… în timp ce își îndeplineau datoria națională”, fără a da mai multe detalii. Nu este clar dacă moartea lor a fost rezultatul unui atac iranian.

07:52 - Acum 2 ore
08-03-2026

Israelul reia atacurile asupra sudului Libanului

Israelul a reluat atacurile asupra sudului Libanului, inclusiv asupra comandanților filialei libaneze a Forței Quds a Gărzii Revoluționare Iraniene din Beirut.

Armata israeliană a declarat într-un comunicat că „nu va permite elementelor teroriste iraniene să se stabilească pe teritoriul libanez”.

Ultimele atacuri din Liban au urmat unui atac israelian de sâmbătă asupra unei instalații de stocare a petrolului din Teheran, care a provocat coloane de foc în cerul nopții.

07:46 - Acum 2 ore
08-03-2026

Alerte de raid aerian în Israel

Sirene de raid aerian au sunat în tot Israelul duminică dimineața, avertizând asupra rachetelor lansate din Iran, fără a se raporta pagube sau victime.

Declarațiile militare israeliene au afirmat că apărarea aeriană a răspuns la cel puțin două valuri de „rachete lansate din Iran către teritoriul Statului Israel”.

Alerte au fost activate în mare parte din nordul Israelului, inclusiv în orașul portuar Haifa, potrivit Comandamentului Frontului Intern al armatei, care a ordonat locuitorilor să se refugieze în adăposturi sau camere de siguranță.

Alerte au fost ulterior ridicate, armata declarând că „este acum permisă părăsirea spațiilor protejate în toate zonele țării”.

Sirene de raid aerian au fost activate ulterior în sudul Israelului, inclusiv în orașul Beersheba, precum și în unele părți ale Cisiordaniei ocupate, potrivit Comandamentului Frontului Intern.

Mass-media israeliană a raportat că au fost lansate mai multe rachete și că majoritatea au fost interceptate.

Principalele știri ale zilei de SÂMBĂTĂ:

Libertatea a transmis LIVE TEXT evenimentele zilei de sâmbătă: Război în Orient. Armata israeliană atacă depozite de petrol din Iran | Diplomații iranieni părăsesc Libanul. Mesaj din partea lui Netanyahu pentru poporul iranian

Guvernul lucrează pe 5 scenarii, ca prețul carburanților să nu ajungă la 10 lei. „Este extrem de important”, spune Bogdan Ivan
Știri România 09:33
Guvernul lucrează pe 5 scenarii, ca prețul carburanților să nu ajungă la 10 lei. „Este extrem de important”, spune Bogdan Ivan
Familii conectate la funcții bine plătite la stat. Cine sunt directorii cu CV-urile ascunse de la Autoritatea de Siguranță Feroviară și soțiile lor angajate la stat
Exclusiv
Știri România 07:00
Familii conectate la funcții bine plătite la stat. Cine sunt directorii cu CV-urile ascunse de la Autoritatea de Siguranță Feroviară și soțiile lor angajate la stat
Nepotul lui Ion Țiriac a împlinit 18 ani. Mesajul emoționant transmis de Ileana Lazariuc pentru fiul ei, Alexandru
Stiri Mondene 09:23
Nepotul lui Ion Țiriac a împlinit 18 ani. Mesajul emoționant transmis de Ileana Lazariuc pentru fiul ei, Alexandru
Motivul pentru care Andreea Mantea își sună plângând mama: „Se întâmplă des”. Care e cel mai frumos cadou pe care vedeta l-a primit de la fiul ei
Exclusiv Interviu
Stiri Mondene 09:05
Motivul pentru care Andreea Mantea își sună plângând mama: „Se întâmplă des”. Care e cel mai frumos cadou pe care vedeta l-a primit de la fiul ei
Anamaria s-a despărțit de superstarul care câștigă 46 de milioane de dolari pe sezon » Detaliul care i-a alarmat pe fani
GSP.ro
Anamaria s-a despărțit de superstarul care câștigă 46 de milioane de dolari pe sezon » Detaliul care i-a alarmat pe fani
Încă un cuplu fericit în handbalul românesc » Mesaje la un an de relație: „Te iubesc mai mult decât orice”
GSP.ro
Încă un cuplu fericit în handbalul românesc » Mesaje la un an de relație: „Te iubesc mai mult decât orice”
Cristian Tudor Popescu și-a enervat cititorii după ce a scris că Nicușor Dan este „înapoiat mintal și prost”: „Unfollow. Doar AUR-iștii vă mai citesc”
Politică 06 mart.
Cristian Tudor Popescu și-a enervat cititorii după ce a scris că Nicușor Dan este „înapoiat mintal și prost”: „Unfollow. Doar AUR-iștii vă mai citesc”
Protest în fața Palatului Cotroceni împotriva numirilor din Justiție. Nicușor Dan: „Am de o sută de ori mai multe informații decât dumneavoastră”
Politică 06 mart.
Protest în fața Palatului Cotroceni împotriva numirilor din Justiție. Nicușor Dan: „Am de o sută de ori mai multe informații decât dumneavoastră”
