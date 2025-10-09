Cine sunt inițiatorii Salonului Auto București

Salonul Auto București 2025 are loc în perioada 7-12 octombrie 2025, la Romexpo, în Pavilionul B2 și zona exterioară adiacentă.

Albert Kiss, organizator al SAB 2025, a dezvăluit și cine sunt inițiatorii Salonului Auto București.

„Am preluat această idee de la părinții lui Sorin (n.r. – Sorin Rădăcineanu, organizator al Salonului Auto București 2025). Ei sunt inițiatorii Salonului Auto București. Sunt primii care au făcut primul salon auto din România, care s-a numit Salonul Auto București și care s-a ținut la RomAero”, a precizat Albert Kiss.

Peste 450 de mașini expuse la Salonul Auto București 2025

Organizatorul SAB 2025 a explicat ce pot vedea vizitatorii la ediția din acest an.

„Pe durata celor șase zile, din 7 până în 12 octombrie, așteptăm vizitatorii să descopere opt premiere naționale pregătite special, sunt lansate în cadrul salonului. Peste 450 de autoturisme expuse, aproape 3.500 de branduri pe zona de Accesorii, unde sunt echipamente, piese și accesorii pentru industria auto.

Pe lângă brandurile consacrate, așa și automobile istorice, avem zonă comercială, autovehicule comerciale, zonă de food și zonă de motorsport, unde dacă o să ne lase vremea, așteptăm pe toată lumea să vadă show-urile de îndemânare auto și show-urile de drift pe care le pregătim, într-un program pe care îl puteți găsi la noi pe site pe perioada evenimentului, până duminică. Copiii până în 7 ani au acces gratuit. Așteptăm pe toată lumea să descopere ce am pregătit anul acesta”, a mai precizat Albert Kiss.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE