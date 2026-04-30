Prin revizuirea datelor anterioare, cercetătorii au utilizat un model matematic pentru a demonstra că albinele percep numărul de obiecte, nu doar complexitatea vizuală. Un experiment din 2019 a arătat o acuratețe de până la 80% în asocierea simbolurilor cu valori numerice.

Rezultatele sugerează că albinele posedă abilități cognitive complexe, inclusiv sensibilitatea la cantități. Cercetătoarea Scarlett Howard subliniază importanța înțelegerii modului unic în care albinele percep lumea pentru a evalua corect inteligența animalelor.

Un nou studiu confirmă faptul că albinele (Apis mellifera) pot număra, o descoperire care schimbă perspectivele asupra abilităților cognitive ale acestor insecte.

Aceasta reprezintă o descoperire importantă, mai ales în contextul dezbaterilor anterioare despre capacitatea albinelor de a recunoaște numerele sau dacă doar răspund la modele vizuale complexe.

„A existat o dezbatere despre dacă albinele chiar «numără» sau doar reacționează la modele vizuale. Rezultatele noastre arată că această critică nu este valabilă când luăm în considerare biologia insectei”, a explicat Mirko Zanon, neurocercetător la Universitatea din Trento, Italia.

Experimentele anterioare au testat abilitatea albinelor de a recunoaște cantități numerice prin asocierea simbolurilor cu valori numerice.

Într-un studiu din 2019, după un „antrenament”, albinele au reușit să identifice corect simbolurile numerice cu o precizie de 75-80% în timpul testelor inițiale. Cu toate acestea, performanța a scăzut la 60-65% în timpul testelor reale, dar chiar și acest procent a depășit nivelul atribuit hazardului, sugerând că insectele pot distinge cantitățile numerice.

Totuși, criticii au susținut că albinele ar putea să nu numere efectiv, ci să se bazeze doar pe recunoașterea unor tipare vizuale.

Un studiu din 2020 a ridicat această ipoteză, subliniind că ochii compuși ai albinelor percep lumea diferit față de oameni și ar putea să nu distingă detaliile fine din imaginile utilizate în experimentele anterioare.

Cercetătoarea Scarlett Howard de la Universitatea Monash din Australia subliniază că, pentru a evalua corect inteligența animalelor, este esențial să înțelegem modul în care ele percep lumea. „Vedem și percepem lumea în mod diferit față de animale. Trebuie să fim atenți să nu plasăm perspectiva umană și simțurile noastre în centrul cercetării”, a explicat ea.

Studiile anterioare arătaseră că albinele pot distinge doar modele vizuale simple. Însă în experimentele din trecut, s-au utilizat carduri cu detalii fine, care ar fi putut fi dificil de perceput pentru albine. Aceasta a ridicat întrebări dacă insectele folosesc semnale vizuale non-numerice pentru a rezolva sarcinile.

Cercetătorii au reanalizat datele folosind un model matematic care ține cont de acuitatea vizuală a albinelor.

Rezultatele au arătat că legătura dintre numărul de obiecte și complexitatea percepută este mai puțin evidentă decât s-a crezut inițial.

Prin urmare, se sugerează că albinele reacționează la numărul de forme, nu doar la complexitatea imaginii.

Rezultatele sprijină concluzia că albinele percep numărul de forme și nu doar aspectul general al imaginilor, confirmând sensibilitatea lor la cantități numerice.

„Înțelegerea modului în care o albină percepe lumea nu este ușoară, dar este o parte indispensabilă a muncii noastre”, a adăugat Scarlett Howard.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE