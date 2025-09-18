„Armata digitală a Kremlinului (II). Salarii în cripto, partidul prieten și inamicul declarat” este o investigație sub acoperire publicată de Ziarul de Gardă în continuare la o investigație publicată pe 4 septembrie și preluată de Libertatea aici.

Prima investigație, realizată sub acoperire de jurnalista Natalia Zaharescu, se încheie cu operațiunile de influență online desfășurate de o „armată digitală” a Kremlinului până la jumătatea lunii martie. Cea de-a doua investigație, realizată de jurnalista Măriuța Nistor, care s-a infiltrat înainte de alegerile prezidențiale de anul trecut în rețeaua de cumpărare de voturi înființată de oligarhul fugar Ilan Șor, continuă dezvăluirile din interior despre trolii plătiți direct de la Moscova pentru a-i convinge pe cetățenii moldoveni să voteze împotriva celui mai important partid proeuropean de peste Prut.

Potrivit investigației, rețeaua de troli, numită „InfoLider”, s-a extins și și-a intensificat atacurile cu narațiuni propagandistice pe rețelele de socializare din Republica Moldova, unde alegeri legislative cruciale pentru viitorul statului vecin – mereu nevoit să aleagă între Est și Vest – sunt programate pe 28 septembrie.

Trolii, numiți „infolideri”

Sute de mercenari online, numiți „infolideri”, au fost repartizați în trei batalioane: nord, sud și centru. Ei sunt plătiți „direct de la Moscova”, cu salarii lunare între 600 și 3.000 de lei moldovenești (156 și 780 RON), achitate în ruble rusești prin banca Promsviazbank (PSB), în euro direct pe carduri moldovenești sau în monede virtuale prin conturi cripto. Măriuța Nistor s-a infiltrat printre acești „infolideri”.

Sub pseudonimul Ludmila, de pe un cont de Telegram nou creat, jurnalista de investigație de la Ziarul de Gardă a fost inclusă în aprilie într-un grup numit „Instruirea activiștilor responsabili de comunicare 4”, grup care a ajuns să numere până la 260 de membri.

„Ludmila” a primit  invitație de a se alătura proiectului „InfoLider” pe 14 mai 2025. Invitația a fost primită de la o anume „Eva Sergheevna”. Oferta de „înrolare” conținea și promisiuni de remunerare, mascate sub niște emoticoane – mere și bomboane. Din același mesaj, reieșea că rolul de curator al întregului proiect îi revine unui anume „Adam”. Atât Eva Sergheevna, cât și Adam apar și în prima parte a investigației: „Armata digitală a Kremlinului”.

Instructori de la Moscova

Adam i-a sugerat jurnalistei de la Ziarul de Gardă să discute cu o oarecare „Magda Semionovna”, care a început conversația cu promisiuni financiare pentru munca prestată în favoarea propagandei ruse.

„Avem un plan pentru o lună – să zicem, 100 de postări. Reiese că aceasta este 100% din muncă. Dacă publici 81 de postări, adică de la 81% la 100%, poți obține 3.000 de lei. Dacă realizați între 61 și 80 de postări, aceasta va însemna 2.800 de lei, adică între 60 și 80 de procente. În consecință, cu cât realizați mai puține sarcini, cu cât faceți mai puține postări, cu atât mai mică, ca să spunem așa, va fi suma bonusului. Minimul pe care îl puteți obține este de 600 de lei, dacă finalizați cel puțin între 30% și 40%”, a explicat femeia, precizând că „bonusurile” sunt transferate prin PSB, dar există și „varianta cu criptomonedă”.

Curatoarea a povestit și despre proiect, inclusiv despre cele mai recente actualizări, și anume introducerea unui nou format de postări, cu conținut „personal”, ce avea rolul de a crea aparența unui profil autentic.

Proiectul nostru se numește «InfoLider». Noi ducem o corespondență activă despre ce se petrece în lume și arătăm ce și cum se întâmplă ca oamenii care, presupunem, nu se pricep, să poată vedea, citi și afla restul. În mare parte, noi utilizăm Facebook și TikTok. Avem două tipuri de sarcini. Recent, am trecut la un format nou, adică există sarcini pe care vi le-am trimis în acest formular și există sarcini personale. Acestea presupun faptul că dumneavoastră alegeți singură subiectul pentru postare”, a explicat curatoarea. 

Întrebată de regiunea din care provine, „Ludmila” s-a prezenta ca fiind din Găgăuzia, un teritoriu autonom din sudul Republicii Moldova. Atunci Magda Semionovna i-a făcut cunoștință virtual cu persoana responsabilă de această regiune: „Mihail Alexandrovici”.

Atacuri informaționale împotriva României

Canalul de Telegram „InfoLider Sud” a fost creat pe 22 ianuarie 2025 și a început să bombardeze spațiul informațional al Republicii Moldova începând din luna martie cu videoclipuri care criticau „schimbarea” limbii de stat din moldovenească în română sau cu postări despre cum Armata Roșie „a eliberat Moldova de sub regimul românesc”.

În aprilie, cele mai importante atacuri informaționale au fost despre cum Statele Unite nu ar mai susține Republica Moldova și despre cum Republica Moldova s-ar înarma pentru război.

În mai, în timp ce autoritățile pro-europene de la Chișinău sărbătoreau Ziua Europei, armata digitală a Kremlinului contracara cu postări despre „aportul rușilor” la „eliberarea lumii de fascism” și cu critici la decizia de a celebra Ziua Europei. O altă idee rostogolită intens în acea perioadă era că aderarea Republicii Moldova la UE ar însemna atragerea ei în război.

Nicușor Dan, acuzat că „dictează” regulile la Chișinău

De asemenea, la o zi după alegerile prezidențiale din România, armata digitală a Kremlinului a abordat și subiectul George Simion, învins în turul doi de către Nicușor Dan. „Infoliderii” trebuiau să viralizeze postări în funcție de un mesaj: „Simion a pierdut. Mai multe dovezi de interferență străină în alegeri. Simion nu a fost un candidat prezidențial convenabil pentru UE și globaliști. Scenariul moldovenesc se repetă. Oamenii votează pentru unul, dar altul câștigă”.

În iunie, „Mihail Alexandrovici” a menționat în grupul de Telegram că proiectul se va extinde și nu se va finaliza odată cu alegerile parlamentare din 28 septembrie. Activitatea pe canalul de Telegram „Infolider/Sud” a continuat în mod obișnuit, cu instrucțiuni privind crearea și publicarea unor postări pe Facebook și TikTok, dublate în limbile rusă și română.

Spațiul informațional al Republicii Moldova a fost bombardat cu postări despre faptul că președintele Nicușor Dan ar dicta regulile la Chișinău și că ar interveni în alegerile parlamentare. Un alt subiect mediatizat de postacii plătiți de la Moscova a fost cel conform căruia președintele francez Emmanuel Macron s-ar amesteca și el în alegeri.

Maia Sandu și PAS, principalele ținte

În iulie, „infoliderii” au activat în regim obișnuit. Luna a început cu indicații de a o ataca pe președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, pe motiv că aceasta s-ar fi implicat în alegerile din România și că ar trăda interesul național, întrucât deține și cetățenia română. Aceste narațiuni au fost promovate pe larg și de politicienii proruși de la Chișinău, notează Ziarul de Gardă.

Forumul „MEGA”, organizat cu scandal la Chișinău – la care au participat mai mulți reprezentanți ai Partidului AUR, dar și politicieni de la Chișinău, printre care Victoria Furtună, Vlad Filat, Vasile Costiuc sau Igor Munteanu – a fost și el motiv de bombardare a spațiului informațional cu retorici favorabile Rusiei. „Infoliderii” au primit ca sarcină să „viralizeze” ideea că Partidul Acțiune și Solidaritate, al Maiei Sandu, „e gata de izolarea țării doar pentru a rămâne la guvernare”.

Deși „InfoLider” a fost creat prin racolarea postacilor din rândul blocului „Victorie”, controlat de Ilan Șor, care se ascunde la Moscova, „Mihail Alexandrovici” a menționat că proiectul se disociază, cel puțin în aparență, de blocul „Victorie”. Cu toate acestea, „infoliderii” au fost îndemnați să publice conținut care viza manifestațiile anunțate de Ilan Șor pentru 16 și 23 august 2025.

În contextul deciziei Curții de Apel Centru în privința participării la alegeri a Partidului „Moldova Mare”, „infoliderii” au primit indicația de a publica postări în care să inducă ideea că formațiunea politică aflată la guvernare ar utiliza Comisia Electorală Centrală pentru a „elimina concurenții”.

Probleme cu banii înainte de alegeri

Pe 27 august, în timp ce Republica Moldova sărbătorea 34 de ani de independență împreună cu președintele Franței, cancelarul Germaniei și premierul Poloniei, în culise Moscova își continua planul de a readuce Chișinăul în zona sa de influență. „Infoliderii” din zona de sud au fost informați în aceeași zi că a doua zi vor primi indicații pentru luna septembrie.

„A mai rămas o lună până la alegeri și din acest motiv vreau să vă rog să vă implicați la maximum în proces, pentru că vor fi dificultăți. Acum va fi politică anti-PAS, foarte mult conținut împotriva PAS. Vom avea mult de lucru, activitatea va fi interesantă și totul va fi plătit”, a explicat curatorul. 

Prima zi din septembrie a venit cu însărcinarea de a ataca partidul de guvernare. Problema lipsei „salariului” rămânea însă principala temă de discuție printre „infolideri”. A urmat o pauză de zece zile în proiect, timp în care incertitudinea a dominat chaturile. În această perioadă, în spațiul public au apărut informații despre spargerea mai multor canale de comunicare asociate grupării Șor și Blocului „Victorie”, dar și acuzații că membri ai rețelei ar fi fost implicați în sustragerea a milioane de dolari destinate activiștilor în vederea destabilizării situației din Republica Moldova. 

Pe 10 septembrie însă, cu doar 18 zile înainte de scrutinul parlamentar, optimismul a reapărut într-un mesaj transmis de „Mihail Alexandrovici”, care a anunțat că „bonusurile sunt deja pe drum”. Curatorul a venit și cu o explicație pentru întârzierea salariilor, și anume „lăcomia” unora care au vrut „să-și atribuie meritele” proiectului „InfoLider”.

Partidul „Moldova Mare”, noul „prieten” al Moscovei

Deși a fost creat în baza membrilor rețelei Șor, curatorul „Mihail Alexandrovici” a anunțat, cu exact două săptămâni până la alegeri, că proiectul „InfoLider” are „noi prieteni”. Aceasta nu are legătură cu Blocul «Patriotic», are legătură cu Victoria Furtună și Partidul «Moldova Mare», ei sunt noii camarazi și prieteni”, a precizat el.

Săptămâna care a urmat a început cu două tipuri de postări: anti-PAS și pro-„Moldova Mare”, adică partidul Victoriei Furtună, notează jurnalista de la Ziarul de Gardă.

Unii dintre „infolideri” au primit instrucțiuni să trateze în mod critic întâlnirea dintre Maia Sandu și Papa Leon al XIV-lea, iar alții – despre cum Partidul „Moldova Mare” ar fi descoperit o schemă criminală. Sunată, Victoria Furtună i-a transmis jurnalistei fără să asculte întrebarea: „Măriuța, du-te și te odihnește și nu face reclamă la PAS!”.

Siegfried Mureșan, europarlamentar: „UE a adoptat cel mai mare pachet de ajutor economic adoptat vreodată pentru Republica Moldova, 1,9 miliarde de euro pentru trei ani” 
Interviu
Știri România 18:00
Siegfried Mureșan, europarlamentar: „UE a adoptat cel mai mare pachet de ajutor economic adoptat vreodată pentru Republica Moldova, 1,9 miliarde de euro pentru trei ani” 
O tânără care ar fi condus, deşi avea permisul anulat şi băuse alcool, suspectată că a ucis o persoană care circula pe un moped
Știri România 17:55
O tânără care ar fi condus, deşi avea permisul anulat şi băuse alcool, suspectată că a ucis o persoană care circula pe un moped
Reacția Alinei Sorescu despre presupusele interacțiuni cu Alexandru Ciucu, de pe TikTok. „El mă urmărește pe mine”
Stiri Mondene 17:50
Reacția Alinei Sorescu despre presupusele interacțiuni cu Alexandru Ciucu, de pe TikTok. „El mă urmărește pe mine”
Afecțiunea pe care Andreea Marin a ținut-o ascunsă. A căzut pe stradă: „Mi-am pus problema că aș putea avea ceva la inimă”
Stiri Mondene 17:00
Afecțiunea pe care Andreea Marin a ținut-o ascunsă. A căzut pe stradă: „Mi-am pus problema că aș putea avea ceva la inimă”
Ilie Bolojan a chemat primarii la Guvern, dar nu a mai venit să discute cu ei. Ce s-a decis în absența premierului
Exclusiv
Politică 17 sept.
Ilie Bolojan a chemat primarii la Guvern, dar nu a mai venit să discute cu ei. Ce s-a decis în absența premierului
Peste 200 de parlamentari români încasează lunar câte 35.000 de lei cash. Trebuie să prezinte acte justificative pentru doar jumătate din sumă
Exclusiv
Politică 17 sept.
Peste 200 de parlamentari români încasează lunar câte 35.000 de lei cash. Trebuie să prezinte acte justificative pentru doar jumătate din sumă
