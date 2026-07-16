Sunt lucruri atât de integrate în ritmul nostru, încât rareori ne oprim să ne întrebăm cine sunt oamenii din spatele lor.

De la această realitate pornește și inițiativa lansată de Banca Transilvania, continuarea platformei „Cumpără de lângă tine”.

Aceasta vorbește despre un lucru simplu, dar important: despre faptul că aceste afaceri fac parte din viața noastră de zi cu zi și că, dincolo de economie, există oameni reali care țin aceste locuri deschise.

Susținerea care începe cu o alegere

Într-unul dintre materialele realizate în cadrul inițiativei Băncii Transilvania, Nevenca Doca, Director Executiv Senior Resurse Umane, trece pe la un atelier local și rezumă foarte simplu ceea ce vede acolo: răbdare, atenție și multă muncă.

În spatele unui obiect finit sunt ore de lucru care nu se văd: sunt încercări, ajustări, materiale alese cu grijă și oameni care își pun în fiecare zi energia într-o idee în care cred.

Pentru mulți antreprenori, susținerea nu înseamnă neapărat investiții sau gesturi mari. De multe ori începe cu ceva mult mai simplu: o alegere.

”Îmi place mult ce creează, pentru că vorbește despre răbdare, atenție și multă muncă. Și energia asta, a fiecărui antreprenor care are curajul de a merge mai departe, duce România înainte.

Știu cât de greu se luptă acum mulți dintre ei să rămână în picioare. Dar uneori susținerea înseamnă ceva foarte simplu: să alegem să cumpărăm de la ei.”,

spune Nevenca Doca.

”Hai să le fim alături celor care mișcă lucrurile înainte!”

Într-un alt material Sergiu Mircea, Director Executiv Marketing, Comunicare & Customer Care la Banca Transilvania, vorbește despre felul în care o afacere locală nu există niciodată singură, ci doar integrată într-un ecosistem mai larg, format din entități care depind unele de altele, la fel ca în natură.

Un exemplu precum ISSA Resort din Turda arată că, în momentul în care un business funcționează, în jurul lui se creează automat un ecosistem: angajați, furnizori, alte afaceri locale. O investiție nu rămâne izolată, ci se propagă în comunitate și generează efecte în lanț.

”O astfel de investiție creează locuri de muncă pentru comunitate, dar înseamnă și dezvoltarea celor care livrează, și a furnizorilor, și a furnizorilor furnizorilor – practic, a unui întreg ecosistem.

Înseamnă că România se dezvoltă, iar oamenii  care au curajul să își pună viziunea și energia într-o astfel de afacere merită susținuți.

Pentru că fac această țară un loc un pic mai bun pentru noi toți. Așa că hai să le fim alături celor care mișcă lucrurile înainte!”,

spune Sergiu Mircea.

Încrederea care face diferența

Într-un alt material, Oana Ilaș, Director General Adjunct Retail Banking la Banca Transilvania, vorbește despre un alt element esențial: încrederea.

Exemple precum Untold arată cum o inițiativă locală poate deveni un proiect cu impact național și internațional atunci când comunitatea alege să creadă în ea. Când ideile primesc șansa de a crește, ele pot ajunge să definească orașe întregi.

Privite împreună, aceste perspective spun aceeași poveste din unghiuri diferite. Toate, însă, duc către aceeași realitate: fiecare alegere individuală contează mai mult decât pare la prima vedere.

Iar atunci când alegem să susținem astfel de inițiative, chiar și prin gesturi mici, contribuim la continuitatea lor și a țării, în ansamblu.

În fond, așa cum sugerează și mesajul Băncii Transilvania, întrebarea nu este doar ”ce ne-am face unii fără alții?”, ci și cât de mult depindem, în realitate, unii de ceilalți în fiecare zi, chiar și fără să ne dăm seama.

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