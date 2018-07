Alexandra Lăncrănjan, procurorul care instrumentează dosarul Tel Drum, replică pentru Tudorel Toader

Procurorul DNA care instrumentează dosarul Tel Drum a menționat că sunt suficiente cunoștințe de Teoria Generală a Dreptului, materie predată în primul an de facultate, pentru a înțelege că „ Art.266 C.pen.german incriminează conduite într-o paletă mult mai largă ca legiuitorul român".

Iată crononologia evenimentelor:

Joi, 12 iulie, Ambasada Germaniei la București a publicat pe pagina oficială de Facebook o precizare referitoare la legislația germană prin care sunt demontate argumentele liderilor PSD și ALDE despre modul în care este sancționat abuzul în serviciu în alte state europene.

Sâmbătă, 14 iulie, ministrul Justiției, Tudorel Toader, a publicat, tot pe Facebook, o replică pentru Ambasada Germaniei în care susține că:

„Abuzul în serviciu nu este incriminat în mod distinct în Codul penal din Germania! Calitatea de funcționar public sau european apare însa, ca element de agravare, în cazul mai multor infracțiuni… Și în Codul penal din România sunt incriminate fapte concrete prin care funcționarul public abuzează de poziția pe care o are, precum: cercetarea abuzivă, purtarea abuzivă, falsul intelectual etc".

Tot sâmbătă, Alexandra Lăncrănjan, procurorul DNA care se ocupă de dosarul Tel Drum, a publicat o replică.

După câteva minute de la postarea Alexandrei Lăncrănjan, Tudorel Toader a revenit cu o completare.

„Cine vrea și poate, lesne înțelege diferențele dintre elementele constitutive ale infracțiunilor din art.266 C penal german și art.297 C penal român! În acest sens, în scurt timp, va fi disponibil “Codexul penal european", în curs de apariție la editura C H Beek !",