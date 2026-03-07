În urma coliziunii, doi pasageri din autoturismul de ride-sharing au suferit răni ușoare și au fost transportați la spital pentru investigații medicale.

„Din informațiile pe care le avem, se pare că nu vorbim despre un accident grav”, a declarat Carmina Pricopie, senior editor Antena 3 CNN.

Poliția a ajuns la locul incidentului și a demarat cercetările pentru a stabili circumstanțele exacte ale accidentului. Conform procedurilor, un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă ar putea fi deschis, având în vedere că două persoane au fost rănite și transportate la spital.

Mașina condusă de ministru circula pe o stradă din sectorul 1, iar accidentul ar fi avut loc din cauza neacordării de prioritate. Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile urmează să stabilească responsabilitatea.