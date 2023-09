Alexandru Rafila precizează că numărul de cazuri de COVID a crescut constant în ultimele săptămâni.

„Da, sunt în jur de 2.000. A fost o creştere constantă în ultimele câteva săptămâni. Am ajuns de la câteva sute la 2.000 de cazuri pe zi. Opinia mea şi a colegilor care lucrează în zona de sănătate publică este că această situaţie cu un număr important de cazuri va mai dura circa două săptămâni, după care vom intra pe un trend de descreştere a numărului de cazuri”, a declarat Rafila, la Parlament.

Întrebat dacă sunt suficiente locuri în spitale, ministrul sănătăţii a răspuns că „sunt suficiente locuri în momentul de faţă”. „Din fericire, tulpinile circulante din momentul de faţă nu produc îmbolnăviri la fel de grave. Sigur că există şi un anumit nivel de imunitate, chiar dacă nu este suficient de specifică pentru variantele circulante, dar multe persoane au trecut prin boală, s-au vaccinat, sau ambele variante. Eu, de exemplu, am făcut de două ori COVID, am făcut şi trei doze de vaccin, dar nu am o teamă legată de îmbolnăvire”, a spus Rafila.

Chestionat dacă se gândeşte la măsura reintroducerii măştilor de protecţie în spaţiile aglomerare, dacă va creşte numărul de cazuri de COVID-19, ministrul sănătăţii a replicat: „Nu reintroducem măştile în spaţiile aglomerate”.

„Asta nu înseamnă că nu le recomandăm celor care au simptome de viroze respiratorii, pentru că sunt şi alte viroze respiratorii, în curând sezoniere, să poarte mască dacă se deplasează în mijloace de transport în comun sau în spaţii închise, dar asta nu înseamnă că este o obligativitate. Este o recomandare medicală”, a mai spus Rafila.

