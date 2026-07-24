Apa a devenit mai scumpă decât berea pe litoralul românesc, în condițiile în care tot mai mulți turiști se plâng de prețurile mari sau de condițiile oferite. O sticlă de jumătate de litru costă 12 lei la cantinele de tipul „împinge tava” în Mamaia, în vreme ce un pahar cu bere costă 10 lei. Prețurile cresc și mai mult la terasele de fițe, ajungând chiar și 25 de lei sticla cu apă.

Vișinel Bălan, director DGASPC Giurgiu, a vorbit cu Libertatea despre „caracatița” din sistemul de Protecția Copilului: „Cinci din șapte angajați la căsuță de tip familial erau tată, fiu, fiică, mătușă și ginere”. El însuși fost copil crescut, vorba vine, de stat, a discutat deschis despre banii beneficiarilor furați de către angajați și despre violurile din marile centre unde erau găzduite persoanele adulte cu handicap.

Pentru a preveni riscurile după atâtea episoade de ploi abundente, Ministerul Sănătății recomandă câteva reguli esențiale:

Consumați doar apă îmbuteliată sau apă fiartă și răcită;

Evitați utilizarea apei din fântâni până când aceasta este declarată sigură pentru consum; Alegeți alimente ambalate sau care au fost preparate termic;

Respectați regulile de igienă personală;

Evitați contactul cu animalele moarte.

Mari lanțuri de distribuție de carburanți au modificat prețurile de două ori miercuri, iar ieri și azi continuă scumpirile. Creșterile accelerate vin după informațiile privind posibila sistare a exporturilor de țiței din Kazahstan prin terminalul rusesc de la Novorosiisk, ca urmare a atacurilor repetate cu drone ucrainene asupra petrolierelor din Marea Neagră.

O influenceriță româncă de 30 de ani și iubitul ei au fost condamnați în Franța după ce au furat o brățară din aur alb, în valoare de 36.500 de euro, din magazinul Louis Vuitton aflat pe cea mai cunoscută promenadă din Cannes, La Croisette. Femeia a fost prinsă două zile mai târziu, în timp ce purta bijuteria la mână, scrie Libertatea.

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