„Această plângere nu are legătură cu procesul de selecţie în care doamna Kovesi se află în raport cu Parlamentul European. Prima plângere a fost formulată în iunie 2018. La vremea respectivă, doamna Kovesi nu anunţase nicio intenţie legată de o candidatură.

Eu am formulat acea plângere atunci deoarece în dosarul penal cu pricina am fost arestată nelegal 80 de zile, la finalul procesului am fost declarată nevinovată. Plângerea mea s-a întemeiat pe trei aspecte. Declaraţia domnului Simu, dată în apel în faţa judecătorilor în care a explicat cum a fost scos de domnul (Gheorghe, n.r.) Popovici şi a fost obligat să mintă în ceea ce mă priveşte.

„Nu am crezut că doamna Kovesi poate fi neutră în legătură cu fratele ei”

Declaraţiile lui Mihăilescu, Şerban Pop, şi un raport în care Inspecţia Judiciară spune că în raport cu acel dosar m-am comportat corect”, a declarat fosta şefă a DIICOT, Alina Bica, la Antena3.

Alina Bica consideră că arestarea ei are la bază faptul că a instrumentat un dosar la DIICOT în care era vizat fratele Laurei Codruţa Kovesi.

„Cred că acest aspect a fost determinant. În octombrie, noiembrie 2012, când mi-a fost repartizat acest dosar, au fost nume care mi-au spus că e un ghinion şi nu şi-ar dori să fie în locul meu.

După ce am fost numită ca procuror-şef al DIICOT a existat o soluţie ca să fie declinat dosarul către DNA şi mi-aduc aminte că am refuzat să fac acest lucru, deoarece am crezut că e o stare de incompatibilitate. Nu am crezut că doamna Kovesi poate fi neutră în legătură cu fratele ei. Din ce am citit în presă, am înţeles că acest dosar a fost declinat la DNA şi închis”, a mai spus Alina Bica.

