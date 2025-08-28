Unul dintre suspecţi, în vârstă de 29 de ani, este acuzat că l-a ajutat pe „pistolar”, oferindu-i „sprijin atât material, cât și moral”, iar ceilalți doi, cu vârste de 27 și 30 de ani, sunt cercetaţi pentru că au „acţionat pentru a împiedica tragerea sa la răspundere penală şi pentru a îngreuna cercetările”.

Cei trei inculpați au fost inițial reținuți pentru 24 de ore, iar apoi, Tribunalul București a admis propunerea procurorilor și a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile. În afara celor 3, zilele trecute a mai fost arestat preventiv alt turc, tot complice al „pistolarului”.

Amintim că un cetățean turc în vârstă de 27 de ani a tras nu mai puțin de 6 focuri de armă pe 20 august, în direcția terasei Freddo din Centrul Vechi al Capitalei.

Inițial, turcul a fost reținut 24 de ore, apoi a fost arestat preventiv 30 de zile, principala acuzație fiind tentativă de omor calificat. El a mai tras însă cu pistolul înspre terasa Freddo și pe 13 august, dar atunci nu a pățit nimic.