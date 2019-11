De Denisa Macovei,

Despre dramele Paulei Chirilă abia dacă știu apropiații, căci, în momentele mai puțin fericite din viața ei, actrița a preferat să se închidă în casă. Astfel, o bună perioadă a ales să nu se expună public și nici să vorbească despre propriile trăiri. „Eu nu pot să mă prefac. Dacă sunt fericită, la mine se vede și nu pot să-mi țin gura, spun tuturor. Nu am încercat niciodată să ascund că sunt depresivă. Când am fost, am fost. Nu am ieșit din casă, în momentele respective. N-am povestit nimănui. Am povestit abia când am trecut peste”, ne-a declarat Paula, semn că acum a depășit cu totul problemele de ordin psihologic cu care s-a confruntat.

Chiar dacă este mereu cu zâmbetul pe buze, actrița a avut o viață plină de încercări, însă a preferat întotdeauna să se descurce singură. Astfel, Paula a cunoscut ce înseamnă foamea, lipsa banilor, pierderea unor persoane dragi, lipsa unui loc de muncă, dar și un divorț dureros, peste care a trecut cu ajutorul lui Dumnezeu, așa cum singură declară. “Am fost și eu depresivă, sigur că da. Am atins și eu fundul de jos al oceanului și a fost foarte greu. Am zis că mai jos de atât nu se poate. Când mă uit la TV și văd oameni care își povestesc necazurile, mă uimesc, pentru că eu nu cred că aș avea puterea asta, să mă expun public. Eu pot să vorbesc despre fericire, dar despre supărare nu pot. Mi se pare că o retrăiesc și nu vreau să trec din nou prin aceeași poveste. Mai ales după ce am scăpat de ea”.

„Poate am fost un pic disperată și îmi asum asta”

Unul dintre episoadele din viața ei s-a consumat imediat după divorț, când, din dorința de a nu rămâne singură, s-a aruncat în brațele unui bărbat mult mai tânăr decât ea, mai exact cu 16 ani, relație care a avut un final nefericit: “Îi mulțumesc lui Dumnezeu că-mi scoate oameni mișto în cale, că pot să-mi dau seama acum, după povești nereușite, ce e bine și ce e rău. Acum discern. Poate am fost un pic disperată și îmi asum asta. Cred că toate femeile care au rămas singure la un moment dat au avut un moment de debusolare. Chiar simți că-ți fuge pământul de sub picioare și nu știi de ce să te apuci. Așa te agăți de primul venit, că nu o să te mai ia nimeni. Nu e adevărat, fetelor! Trebuie să aveți încredere în voi că sunteți minunate, extraordinare, unice, și când va fi să găsiți omul potrivit pentru voi, ăla va fi”, ne-a mai spus Paula Chirilă. În momentul de față, se pare că lucrurile au intrat pe un făgaș normal în viața ei și că este împlinită atât din punct de vedere profesional, cât și personal. „Lucrurile se leagă. E și vorba aia, când e să vină, vin toate odată, fie că sunt lucruri bune sau mai puțin bune”.

VIDEO: Bogdan Sorocan/ FOTO: Dumitru Angelescu

Citeşte şi:

Unde a lucrat Paula Chirilă înainte de a deveni actriță. „Am făcut gărzi noapte de noapte, timp de patru ani”

Paula Chirilă a prins buchetul de mireasă la nunta Wandei

Paula Chirilă s-a tuns zero pentru un spectacol. „Aveam sentimentul ratării la început”

GSP.RO "Cum poți fi cu cineva care arată ca un bunic pe lângă tine?". Replica genială dată de noua iubită a lui Flavio Briatore