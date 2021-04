Am întrebat mai mulți membri AUR de ce nu se vaccinează împotriva COVID

Partidul Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) susține proteste față de restricții, iar unii lideri s-au declarat public sceptici față de vaccin și chiar față de existența virusului.

„Nu m-am vaccinat și nici nu o să o fac”, a rezumat Claudiu Târziu, întrebat de ziar ce planuri are privind vaccinarea împotriva coronavirusului.

George Simion spune că nici el nu s-a imunizat, dar nici nu respinge posibilitatea de a o face în viitorul apropiat. Momentan, „mai așteaptă”, a declarat pentru Libertatea. De altfel, tot el spunea, în urmă cu câteva zile, că trebuie accelerată campania de vaccinare, pentru că sunt mulți români care vor să se vaccineze și nu pot.

În același timp, Diana Șoșoacă (exclusă din AUR) a spus clar, la sfârșitul anului trecut, că nu se va imuniza, pentru că nu se poate infecta cu noul coronavirus.

„Nici dacă sunt legat cu cătușe și bătut”

Vehement în declarații a fost Sorin Lavric, senator AUR de Neamț. El a minimizat încă de la început efectele și gravitatea pandemiei de COVID-19 și a spus într-un interviu pentru QMagazine din martie anul trecut că „nu există o relație cauză-efect între infestarea cu coronavirus și decesul unui pacient”.

Lavric a spus că nu se va vaccina „nici bătut” și că totul este o „înscenare”.

Sorin Lavric, senator AUR Neamț

„Nu am încredere în acest vaccin. Vaccinul trece pe lângă virus și cred că totul este o înscenare. Eu nu-i îndemn pe români să nu se vaccineze, spun ce cred eu”, a declarat pentru Libertatea.

Nu mă vaccinez nici dacă sunt legat cu cătușe și bătut. Sorin Lavric, senator AUR:

Cei care „mai așteaptă”

La fel ca Simion, și alți membri AUR mai amână puțin vaccinarea. Spun că vor să vadă ce efecte adverse au ceilalți la vaccinuri și în funcție de asta se vor imuniza sau nu.

„Deocamdată, nu m-am vaccinat, dar soțul meu a avut deja COVID-19. Eu, culmea, deși am stat lângă el, nu am avut nimic. Noi nu suntem contra vaccinării, dar dacă suntem tineri și soțul meu nu a făcut o formă gravă de COVID, nu e nicio urgență”, spune Anișoara Floroaei, membră AUR din Constanța.

Anișoara Floroaei, 38 ani Fotografie via realitateadeconstanta.net

În familie are rude care s-au vaccinat. „Fiecare cum consideră, e o alegere personală”, subliniază Floroaei.

Poate o să ne vaccinăm, dar acum să-i lăsăm pe cei care au mai mare nevoie de asta să o facă. Anișoara Floroaei, AUR Constanța:

Nici Florin Paladi, membru AUR din Bacău, nu este împotriva imunizării, spune el, dar nu vede o urgență încă în a se vaccina.

„Deocamdată, nu m-am vaccinat și nici nu am discutat cu familia dacă să ne vaccinăm sau nu. Nu e vorba de o ezitare în sensul ăsta, pur și simplu nu am vorbit despre asta. Posibil să ne imunizăm, posibil să nu, nu știu. Împotriva vaccinării nu suntem, că am făcut toate vaccinurile antigripale de până acum”, a spus pentru Libertatea Doru Acatrinei, din Suceava.

Vaccinată doar forțată de împrejurări

Dacă unii membri AUR din țară sunt încă ezitanți cu privire la decizia de a se vaccina, alții au respins din start ideea de a se pune pe listele pentru unul dintre serurile anti-COVID, spunând că nu au niciun pic de încredere în aceste vaccinuri.

„Nu am încredere în vaccin și nu am încredere în statul în care trăiesc. Vaccinarea e opțiunea fiecăruia. Fiica mea trăiește în Marea Britanie și s-a vaccinat. Dacă aș fi stat acolo, poate m-aș fi vaccinat și eu, dar în România nu”, spune Elena Neguț, membru AUR filiala Buzău.

Trăim ca niște deținuți aici. Mă vaccinez doar dacă vor apărea restricții. Altfel, nu. Elena Neguț, AUR Buzău:

Andreea Neacșu, membră de partid în județul Neamț, susține libertatea omului de a alege conform conștiinței dacă se imunizează sau nu împotriva coronavirusului cu noile vaccinuri, dar nu a dorit să spună care este opțiunea sa, în timp ce Bogdan Crefelean, din Ilfov, vrea să fie, eventual, „ultimul după ultimul” la vaccinare.

„Eu sunt pentru libertatea de a alege, dar cel puțin deocamdată, eu, personal, nu am încredere în aceste vaccinuri pentru că nimeni nu răspunde pentru ele, nici măcar Guvernul, iar studiile nu au arătat că sunt atât de eficiente”, spune Crefelean.

Primele studii au arătat că vaccinurile anti-COVID aprobate de UE au o eficacitate între 66%, cum este cel de la Johnson&Jonhson, și 95-96%, cum sunt cele de la Pfizer și Moderna, bazate pe tehnologia ARN mesager. Serul britanic AstraZeneca a dovedit și el o eficiență de 76-79% împotriva formelor grave de COVID.

Mai multe cercetări ulterioare, desfășurate în paralel în diverse state în care au fost administrate vaccinurile lansate deja pe piață, au arătat eficiența vaccinurilor la doar câteva săptămâni de la administrarea lor. În SUA, de exemplu, cercetătorii au anunțat că vaccinurile de la Moderna și Pfizer/BioNTech nu sunt eficiente doar în prevenirea simptomelor COVID, ci pot și să împiedice infectările. Eficacitatea vaccinului a fost de 75% la 15 zile după prima doză și a ajuns la 89% la 36 de zile după cea de-a doua doză, arată studiul.

Iar Israelul, datorită faptului că a vaccinat deja aproape jumătate din populație cu ambele doze, se apropie de sfârșitul pandemiei.

Deputatul-medic, Ivermectina și experimentul

Tot la eficiența dovedită de studiile clinice pentru vaccinurile anti-COVID se referă și deputatul AUR de Galați Sorin Muncaciu, medic de profesie. El însuși bolnav de COVID în decembrie anul trecut, cu formă medie spre gravă, consideră că întreaga situație în care ne aflăm este un experiment, dar că acest experiment ar fi trebuit făcut întâi pe animale.

Sorin Muncaciu, medic, deputat AUR

Cei care se vaccinează acum participă de fapt la un experiment, pentru că vaccinurile bazate pe tehnologia mARN sunt noi, tehnologia este nouă. Ar fi trebuit să fie făcute întâi niște teste pe animale cu acest ser, apoi teste care să arate în ce mod afectează aceste vaccinuri fertilitatea animalelor. Sorin Muncaciu, deputat AUR:

El mărturisește că nu se va vaccina cu niciunul dintre seruri, indiferent de tehnologia cu care a fost realizat, pentru că „sunt imunizat natural”.

Deputatul se arată sceptic în privința modului în care sunt făcute raportările reacțiilor adverse la vaccinurile anti-COVID, spunând că nu sunt cele reale, fiindcă nu toate persoanele vaccinate își fac timp să intre pe platforma de raportare și să anunțe acolo ce reacții adverse au avut. Iar medicii de familie cu atât mai puțin.

Muncaciu susține, de asemenea, folosirea ivermectinei ca tratament împotriva COVID-19.

„Consider că este absurd să nu luăm în considerare medicamente care sunt în practica medicală de peste 25 de ani şi au fost folosite de peste 100 de milioane de oameni”, spunea deputatul într-o intervenție din Parlament, din februarie.

Ivermectina, medicament antiparazitar pentru animale, deși folosit în prezent în câteva state din lume în tratamentul COVID-19, nu a fost autorizat pentru asta pentru că nu i s-a dovedit încă eficiența. De altfel, nici Agenția Europeană a Medicamentului și nici Organizația Mondială a Sănătății nu recomandă folosirea acestui medicament la tratarea pacienților infectați cu coronavirus. Și ANSVSA a avertizat că ivermectina este medicament pentru animale. Ministerul Sănătății spunea luna trecută că acest medicament ar putea fi util și pentru tratarea bolnavilor de COVID-19, dar este nevoie de mai multe studii în acest sens.

AUR: Vaccinul, un progres indiscutabil, dar trebuie respectată libertatea de decizie

În ciuda declarațiilor individuale ale unor membri AUR, poziția generală a partidului nu este împotriva vaccinării, ci împotriva obligativității vaccinării.

„AUR consideră vaccinurile un progres indiscutabil al științei și speră ca și noul vaccin contra coronavirusului să își dovedească în timp eficiența în oprirea pandemiei. În același timp, partidul AUR se pronunță ferm pentru respectarea libertății de decizie individuale și contra oricărei condiționări a exercitării unor drepturi de acceptarea vaccinării”, a transmis AUR printr-o postare pe Facebook în ianuarie.

Partidul cerea atunci ca vaccinarea să rămână un act medical preventiv și opțional, să fie respectat inclusiv refuzul unei persoane de a se imuniza.

Protestele față de restricții, susținute de AUR

Un alt deputat contactat de Libertatea, Dan Tănasă, cel care a îmbrâncit săptămâna trecută un membru USR pe holurile Parlamentului și i-a adresat mai multe insulte, nu a vrut să spună dacă se vaccinează sau nu anti-COVID, pentru că „nu vreau să vă dau material ca să ne numiți partid fascist”.

Foto: Facebook Dan Tanasă

În decembrie anul trecut însă, Tănasă era revoltat că se vorbește despre vaccinarea anti-COVID în perioada Crăciunului, caracterizând asta drept o „bătaie de joc” și spunând că sigur se va impune imunizarea prin „constrângeri sociale”.

Mai multe proteste față de noile restricții impuse de autorități pentru limitarea răspândirii infecției cu COVID-19 au avut loc în București și în marile orașe, susținute și de AUR.

Claudiu Târziu și George Simion, alături de senatoarea Diana Șoșoacă, au fost amendați joi cu câte 15.000 de lei, pentru organizarea protestelor față de restricții care au avut loc luni seara în București și care s-au încheiat cu violențe.

Președintele Klaus Iohannis a reacționat și a spus că pandemia nu dispare prin „manifestări extremiste”, ci prin imunizarea la noul coronavirus.



