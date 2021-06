„A venit mecanicul în spate şi l-a chemat pe controlor: Vino! Vino! Că am rămas fără frâne! Şi lumea… vă daţi seama.”, e mărturia unui călător din trenul care venea de la București și mergea, prin Pitești, spre Craiova. Alături de el erau alți peste 40 de oameni.

Toți îngroziți de ce ar putea să li se întâmple: „Un băiat a tras de frână, a frânat şi am sărit toţi din tren. Efectiv, am sărit toţi din tren. Dar ce să vă spun, panica a fost groaznică mai ales că au fost atâţia copii, atâtea doamne. Am căzut unii peste alţii.”

Conform reprezentanţilor Poliţiei Judeţene Argeş, poliţiştii de la Serviciul Judeţean de Poliţie Transporturi Argeş au fost sesizaţi despre faptul că marţi seară un tren de călători care circula pe ruta Bucureşti – Piteşti – Craiova nu ar fi oprit la indicatoarele Stop amplasate la intrarea în staţia Goleşti şi a rupt macazul de linie.

Mai mulți călători au primit îngrijiri medicale de la medicii SMURD, suferind atacuri de panică. După ce și-au revenit, toți și-au continuat călătoria cu o altă garnitură.

În urma incidentului produs marţi seară, poliţiştii din Argeş au deschis un dosar penal pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a îndatoririlor de serviciu.

