Dan Sava s-a născut în 1966 în comuna Verbiţa, judeţul Dolj, şi a fost unul dintre cei mai apreciaţi umorişti din ţară. Pe 16 iulie 1999, adică acum 10 ani, “Semaka” (aşa cum era alintat de prieteni) a murit într-un accident de maşină.

Radu Pietreanu şi Mugur Mihăescu au oferit un interviu pentru Libertatea.ro, despre ce a fost Vacanţa Mare cu Dan Sava şi ce a fost Vacanţa Mare fără Dan Sava. În premieră, vă prezentăm un album foto care include prima poză în formaţia Dan, Radu şi Mugur (foto dreapta).

Libertatea.ro: Spuneţi-ne câteva cuvinte despre cum a luat naştere Vacanţa Mare în 1988.

Radu Pietreanu: Ne-am întâlnit patru prieteni: Mugur, Dan, Felix (n.r fratele lui Dan) şi eu. Ne simţeam bine împreună şi am zis să îi facem şi pe alţii să râdă.

Mugur Mihăescu: Vacanţa Mare a luat fiinţă din încercarea de a ne simţi mai bine! Nu a fost nimic premeditat. Îmi amintesc că eu, Dan şi Felix aveam o formaţie care se numea Blondo Umano, apoi l-am cunoscut pe Radu şi am făcut Vacanţa.

Libertatea.ro: Cum a fost să participaţi la un festival botezat „Burduful de Aur” (1992) ?

R. P.: Ţin minte că am câştigat Burduful! Era un festival umoristic la Sibiu şi cum să-i zică ardelenii altfel decât burduf… Doar au cea mai bună brânză acolo! Am mai câştigat şi Ceapa de Aur!

M. M.: 1992 a fost un an foarte plin, cred că am participat la toate festivalurile posibile şi imposibile. Pe lângă Burduf, am mai câştigat şi Prazul de Aur, la Băileşti. Erau foarte multe competiţii umoristice atunci.

Libertatea.ro: Ce vă leagă de Dan Sava?

R. P.: Ar trebui să vă povestesc 12 ani de amintiri. Cu Dan am stat mai mult decât am stat vreodată cu familia mea. Am fost prea ataşat de el ca să-mi amintesc un singur moment… au fost milioane de momente pe care nu le voi uita niciodată. Cu el am avut cea mai frumoasă prietenie.

M. M.: Pe Semaka l-am cunoscut în 1987, am păţit vrute şi nevrute cu el. Cei 12-13 ani petrecuţi împreună sunt ca un tot pentru mine. Dan şi Radu sunt familia mea.

Recomandaţi la ProTV de BUG Mafia!

Libertatea.ro: Cât din Vacanţa Mare actuală înseamnă Dan Sava?

M. M.: Când pierzi un frate, e greu să continui fără să priveşti în urmă. Nu am mai putut să continuăm spectacolele pe scenă, nu mai puteam să facem umor fară Dan. La trei săptămâni după ce a murit, am fost sunaţi de cineva de la PRO TV care ne-a propus un contract. Am aflat că băieţii de la B.U.G. Mafia ne-au recomandat!

Libertatea.ro: Cum l-aţi fi integrat pe Dan, spre exemplu, în “Leana şi Costel” de la televizor?

R. P.: Noi chiar mai jucasem Leana şi Costel înainte, dar personajele erau puţin diferite. Dan îl juca pe Nelu, un oltean cu tupeu şi plin de băşcălie, care reacţiona total negativ la orice lucru nou. Chiar îmi amintesc o glumă dintr-un turneu: “Ai făcut duş cu gelu? Sunt fire de păr în chiuvetă, cine e Gelu ăsta?”. Eu îl jucam pe Axinte, iar Mugur era Leana.

Libertatea.ro: V-aţi gândit să renunţaţi la trupă după dispariţia lui Dan?

M. M.: Da. Pentru că nu mai ştiam în ce direcţie să ne îndreptăm. Altceva în afară de spectacole nu ştiam să facem, iar fără Dan n-am vrut să continuăm. După ce el a plecat dintre noi, habar nu aveam unde să ne îndreptăm.

R. P.: O lună am fost bulversaţi. Nu am vrut să-l înlocuim pe Dan cu nimeni altcineva. Vacanţa Mare adevărată este cea din turnee, cu Mugur, Dan şi cu mine. Aveam noi o vorbă: “Indiferent care crapă, Vacanţa Mare merge mai departe!”. Asta a fost dorinţa lui Dan, iar noi l-am ascultat. Apropo, mai ţineţi minte cum terminam fiecare spectacol? “Iar când noi nu vom mai fi, vă veţi aminti că a fost… Vacanţa Mare”!

