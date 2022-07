Compania susține că robotul nu va înlocui angajații umani, dar, în schimb, va ajuta la îmbunătățirea standardelor de siguranță și a condițiilor de muncă în depozite.

În comparație cu alți roboți utilizați doar în anumite sectoare, Proteus se poate deplasa și lucra alături de oameni, în siguranță.

Just yesterday I was thinking about #Amazon #warehouse #robots, and today I saw that the company introduced its first fully #autonomous #mobile #robot. pic.twitter.com/3fqJ3vCz9f