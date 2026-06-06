Ambasada Chinei face apel la principiul „O singură Chină”

Tensiunile au început după ce deputatul Alexandru Muraru a efectuat o vizită în regiunea Taiwan și a publicat un articol considerat de diplomația chineză ca susținând poziția separatistă și „independența Taiwanului”. Printr-o declarație publică, purtătorul de cuvânt al Ambasadei a reiterat că Taiwanul este parte inalienabilă a Chinei, iar recunoașterea Guvernului de la Beijing drept unicul reprezentant legitim reprezintă un consens internațional și o normă de bază a relațiilor internaționale.

Conform Ambasadei, principiul „O singură Chină” este fundamentul politic care stă la baza relațiilor româno-chineze stabilite încă din anul 1949. Partea chineză a afirmat că acțiunea parlamentarului contravine politicii oficiale a României și a făcut o paralelă pentru a-și susține poziția: „Așa cum un județ sau o regiune a României nu se poate separa de statul român sub niciun pretext, tot astfel nici Taiwanul nu se poate separa de China”.

Ambasada a subliniat că se opune ferm oricăror legături sau vizite oficiale între statele partenere și Taiwan, exprimând public dubii cu privire la faptul că deputatul ar reprezenta cu adevărat interesele României.

Alexandru Muraru acuză China că nu înțelege ce înseamnă democrația

În răspunsul său, Alexandru Muraru a respins acuzațiile, evidențiind diferențele fundamentale de funcționare dintre o democrație și un regim condus de un partid unic. El a declarat că parlamentarii nu trăiesc sub cenzură și nu au nevoie de aprobarea unei puteri străine pentru a efectua vizite sau a stabili întâlniri relevante pentru activitatea lor publică. Aleșii poporului răspund exclusiv în fața cetățenilor, a subliniat deputatul, nu în fața ambasadelor unor state autoritare, potrivit News.ro.

Muraru a respins și aluzia Ambasadei referitoare la eventuale separări teritoriale în România, explicând că statul român nu are dispute de graniță, spre deosebire de China, pe care a acuzat-o că generează diviziune și creează avanposturi artificiale pentru a revendica teritorii în vecinătatea sa.

Deputatul român a invocat încălcări ale drepturile omului

Dincolo de chestiunea directă a Taiwanului, disputa a abordat și istoricul Partidului Comunist Chinez. Parlamentarul român a amintit de comemorarea a 37 de ani de la reprimarea sângeroasă a protestelor din Piața Tiananmen, notând că, în timp ce democrațiile onorează luptătorii pentru libertate, în regimurile autoritare memoria acestora este cenzurată.

De asemenea, Muraru a invocat evaluări oficiale americane și ale organizațiilor internaționale care documentează persecuția minorităților din China, evidențiind că peste un milion de uiguri sunt deținuți în centre de „reeducare”.

Un alt element adus în discuție de deputat a fost o breșă de securitate recentă. Acesta a afirmat că, în anul 2024, a fost vizat, alături de alți doi parlamentari români, de o operațiune de spionaj cibernetic atribuită unor hackeri susținuți de guvernul chinez.

În încheierea răspunsului său, Alexandru Muraru a afirmat că poporul român a ales libertatea în 1989 și că încercările de a exporta „lecții ideologice” vor eșua, concluzionând ferm că politica externă a statului român este decisă la București, nu într-o ambasadă străină.