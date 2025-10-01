Motivul este că Statele Unite au intrat într-un shutdown guvernamental, deoarece președintele Donald Trump și Congresul nu s-au pus de acord asupra bugetului. Ca urmare, mai multe instituții, inclusiv Ambasada SUA din România, și-au oprit activitățile „nonesențiale”, cum ar fi postările pe Facebook.

„În lipsa fondurilor alocate pentru desfăşurarea activităţii, această pagină de Facebook nu va mai fi actualizată până la reluarea completă a activităţii, cu excepţia mesajelor urgente de securitate şi siguranţă”, a transmis Ambasada SUA la Bucureşti pe Facebook.

Totuși, serviciile pentru pașapoarte și vize la ambasadele și consulatele americane din străinătate vor continua, în măsura posibilităților. „În prezent, serviciile pentru pașapoarte și vize la ambasadele și consulatele Statelor Unite din străinătate vor continua în perioada în care nu există fonduri alocate pentru desfăşurarea activităţii, în măsura posibilităților. Nu vom actualiza această pagină, cu excepția mesajelor urgente de securitate şi siguranţă”, se mai arată pe pagina ambasadei americane.

Guvernul federal al Statelor Unite s-a închis oficial începând cu 1 octombrie, după ce Congresul nu a reușit să adopte bugetul. Este primul „shutdown” de la începutul lui 2019, iar efectele se resimt deja în toată țara: de la angajați trimiși acasă fără plată, până la servicii publice blocate. Aceasta este prima închidere guvernamentală din ultimii aproape șapte ani.

