Excelenta Sa, Domnul Valery Kuzmin, ambasadorul Federatiei Ruse in Romania, efectueaza miercuri, 29 martie 2017, o vizita la sediul CCIAT, unde are o intalnire cu directorul general al Camerei de Comert, Industrie si Agricultura Timis (CCIAT), Florica Chirita (nu este in Imagine), cat si cu reprezentanti ai mediului de afaceri. SAROSI VALENTINA / MEDIAFAX FOTO