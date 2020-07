Amber Heard, despre calvarul trăit alături de fostul său soţ, Johnny Depp: M-a ameninţat că mă omoară de mai multe ori

Johnny Depp a dat în judecată News Group Newspapers, grupul de publicaţii din care face parte şi tabloidul The Sun, din cauza unui articol publicat în 2018 în care starul este prezentat drept „un bărbat care îşi bate nevasta”.

De asemenea, în articol era pusă sub semnul întrebării modalitatea în care actorul a primit rolul din seria „Fantastic Beasts and Where To Find Them”, potrivit Agerpres.

Actorul în vârstă de 57 de ani, celebru pentru rolul căpitanului de piraţi Jack Sparrow din seria „Pirates of the Caribbean”, a declarat în faţa instanţei săptămâna trecută că toate acuzaţiile ce i-au fost aduse de Amber Heard, care a susţinut că era deseori abuzată fizic şi verbal de actor, sunt neadevărate. Starul a respins, de asemenea, că ar fi fost vreodată violent cu Amber sau cu orice altă femeie.

Într-o declaraţie scrisă şi rostită sub jurământ în faţa instanţei, Amber Heard a declarat, din boxa martorilor, că a fost grav abuzată de Johnny Depp.

„Unele incidente au fost atât de grave, încât m-am temut că ar putea să mă omoare, fie intenţionat, fie pur şi simplu pierzându-şi controlul şi împingând lucrurile prea departe”, susţinea ea în declaraţie.

Actorul american Johnny Depp a purtat mască pe față la Curtea Regală de Justiție din Londra FOTO: EPA-EFE/NEIL HALL

„În mod explicit m-a ameninţat că mă omoară de mai multe ori, în special în ultima parte a relaţiei noastre”, a adăugat actriţa.

Amber Heard, 34 de ani, a povestit în instanţă că Johnny Depp era obsedat de modul în care arăta ea şi că obişnuia să o facă „curvă”, „bolnavă de faimă” sau să-i spună că este în „căutare de atenţie” dacă purta anumite haine care actorului îi displăceau.

„Abuzurile fizice la care am fost supusă au inclus lovituri cu pumnul, palma, lovituri cu piciorul, lovituri cu capul în gură şi sugrumări, dar şi trasul de păr, îmbrâncitul în pereţi şi mobilă sau trântirea la pământ. Arunca cu lucruri după mine, în special cu sticle”, a declarat actriţa.

Amber Heard a mai povestit în instanţă că după ce lui Johnny Depp îi treceau episoadele de furie, obişnuia să pună comportamentul său violent pe seama unui alter-ego pe care-l numeşte „Monstrul”.

Actriţa a fost abordată de Eleanor Laws, unul dintre avocaţii lui Depp, cu privire la faptul că neînţelegerile dintre cei doi ar fi pornit de la semnarea unui contract prenupţial şi că actriţa era motivată doar de banii lui Depp.

Amber Heard a răspuns că nu era interesată de banii lui Johnny Depp şi că nu a fost niciodată interesată de partea materială. Ea a precizat că actorul i-ar fi spus că va rupe orice contract prenupţial şi că „singura cale prin care se vor despărţi este moartea”.

Johnny Depp susţine că toate aceste acuzaţii sunt inventate, poziţie ce a fost confirmată şi de martorii pe care i-a adus în sprijinul său. Fosta sa parteneră de viaţă şi mamă a celor doi copii ai săi, Vanessa Paradis, precum şi actriţa Winona Ryder, cu care a fost logodit în anii ’90, au declarat că actorul nu a fost niciodată violent şi că nu cred în acuzaţiile ce-i sunt aduse de Amber Heard.

