Care este limita legală de alcool în Grecia

Noile reguli stabilesc trei praguri de alcoolemie, fiecare cu sancțiuni diferite, însă de la cel mai ridicat nivel consecințele devin și de natură penală.

Potrivit articolului 46 din noul Cod Rutier din Grecia, un șofer este considerat sub influența alcoolului atunci când concentrația atinge 0,50 g/l alcool în sânge sau 0,25 mg/l alcool în aerul expirat.

Din acest punct, sancțiunile cresc progresiv în funcție de nivelul alcoolemiei.

Practic, asta înseamnă că un bărbat de 80 de kilograme care a băut rapid aproximativ 2 beri cu 5% alcool, poate depăși pragul de 0,50 g/l în sânge și poate rămâne fără permis, în Grecia. Același lucru este valabil pentru cei care au băut 2 pahare de vin a câte 150 ml fiecare.

În cazul unei femei, cantitatea de alcool necesară pentru a ajunge la 0,50 g/l alcool în sânge este o singură bere sau un singur pahar de vin.

În legislația rutieră din România, toleranța este zero. Orice valoare indicată de etilotest în aerul expirat aduce suspendarea permisului pentru 90 de zile.

Amenzile pentru șoferii prinși băuți la volan

Noul Cod Rutier din Grecia stabilește următoarele sancțiuni:

  • 0,50-0,80 g/l (0,25-0,40 mg/l aer expirat) – amendă de 350 de euro și suspendarea permisului pentru 30 de zile;
  • 0,80-1,10 g/l (0,40-0,60 mg/l) – amendă de 700 de euro și suspendarea permisului pentru 90 de zile;
  • peste 1,10 g/l (peste 0,60 mg/l) – amendă de 1.200 de euro, suspendarea permisului pentru 180 de zile, retragerea plăcuțelor de înmatriculare și închisoare de cel puțin două luni.

În toate cele trei situații, autoritățile confiscă vehiculul pe loc.

Legea din Grecia prevede că șoferii care refuză testarea sunt încadrați automat în categoria cea mai gravă. Concret, cei care refuză alcooltestul sunt tratați ca și când ar avea o concentrație mai mare de 1,10 g/l – adică sunt încadrați automat în categoria penală cea mai gravă (articolul 46, alineatul 6).

Aceeași regulă se aplică și în cazul refuzului testării pentru consumul de droguri.

Limită mai mică pentru șoferii profesioniști și începători

Pentru anumite categorii de conducători auto, limita legală este și mai strictă, respectiv 0,20 g/l alcool în sânge (0,10 mg/l în aerul expirat).

Regula se aplică:

  • șoferilor de taxi și transport public;
  •  conducătorilor de camioane;
  •  șoferilor de autobuze;
  •  ambulanțierilor;
  •  transportatorilor de mărfuri periculoase (ADR);
  •  motocicliștilor și conducătorilor de mopede;
  •  șoferilor care au permis de mai puțin de doi ani.

În cazul acestora, depășirea pragului de 0,20 g/l atrage deja o amendă de 350 de euro și suspendarea permisului.

Recidiva aduce sancțiuni mult mai severe

Noul sistem de monitorizare a comportamentului șoferilor din Grecia înăsprește drastic pedepsele pentru cei care repetă abaterea în decurs de cinci ani.

În cazul unei noi abateri, amenzile pot ajunge la:

  •  1.000 sau 2.000 de euro pentru a doua abatere, în funcție de alcoolemie;
  •  2.000 sau 4.000 de euro pentru a treia abatere.

Totodată, suspendarea dreptului de a conduce poate ajunge până la 10 ani, iar recuperarea permisului este condiționată de susținerea unor cursuri și teste obligatorii.

Accidentele produse sub influența alcoolului pot duce la ani grei de închisoare

Dacă un șofer aflat sub influența alcoolului provoacă un accident, pe lângă sancțiunile administrative se aplică și prevederile Codului Penal.

În funcție de consecințele accidentului, pedeapsa poate merge de la închisoare pentru punerea în pericol a altor persoane până la cel puțin 10 ani de detenție în cazul unui deces. Dacă mai mulți oameni mor în accident, legea permite inclusiv aplicarea pedepsei cu închisoarea pe viață.

Grecia rămâne una dintre cele mai iubite destinații turistice pentru români. Aproximativ 1,55 de milioane de turiști români au vizitat Grecia în 2025, contribuind la sezonul record de peste 38 de milioane de turiști internaționali.

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